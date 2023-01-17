Liberal ekonominin kurucu babası ve ahlâk profesörü Adam Smith:

“Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” dedi…

Ama…

Devamında şunu da söyledi:

“Dünya kendi kendine döner…”.

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Liberal ekonomiden nefret edenler…

Adam Smith’in bu ünlü cümlesinin sadece:

“Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” ilk bölümünü aldılar…

Yıllardır üzerinde:

Tepinip duruyorlar…

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Ne var ki canlarım…

Yüz yıllarca:

Hükümdarlar…

Krallar…

Şahlar…

Padişahlar…

Sultanlar…

★

Son 70 yılda da:

Başkanlar…

Ve…

Başbakanlar:

İnsanlara (İlle de ekonomiye) müdahale etmekten vazgeçmediler…

Yani:

Adam Smith’in cümlesinin devamında yaptığı:

“Dünya kendi kendine döner” uyarısını:

Görmezden geldiler…

★

Hükümdarların…

Kralların…

Şahların…

Padişahların…

Sultanların:

Müdahale sevdaları:

“Ben Tanrı’nın dünyadaki halefiyim” yalanıyla…

İnsanları (Kullarını):

“Tanrı adına savaştırmak…”.

★

Onların:

Cesetleri…

Ya da:

Cinayetleri üzerinden:

Servetlerine servet katma amaçlıydı…

★

Demokrasi döneminin gelişmiş ülkelerinde:

Başkanların…

Veya…

Başbakanların:

Sandıktan çıkmış olmayı yeterli bularak müdahale etme ihtiraslarıysa:

“Ben burada neyim?.. Başçavuşun eşeği miyim?.. Tabii her şeyi ben yöneteceğim” kompleksinden kaynaklanırken…

★

Az gelişmiş ülkelerin başkanları…

Ve…

Başbakanlarının amaçlarıysa:

“Ülkenin kaynaklarını kendi kaynağı haline dönüştürme ihtirasından” geliyor…

★

Ne yazık ki…

21. yüzyıl demokrasinin…

En acı gerçeği de bu…

Onu örnek alıyorlar

Canlarım…

2. Dünya Savaşı sonrasına kadar…

Dünyada sadece 15 kadar ülkede demokrasi vardı…

2000’li yılların başına geldiğimizdeyse demokrasiyle yönetilen ülke sayısı:

170’i geçti…

★

Artık biliniyor ki…

Hükümdarların…

Kralların…

Şahların…

Padişahların…

Sultanların:

Hükümleri kalmadı…

★

Geleneksel olarak ülkelerinin “başındaymış gibi” görünenler de:

Bütün yetkilerini:

Yasama, Yürütme ve Yargı organlarına devrettiler…

Çünkü…

Ve gördüler ki:

Halklara ne kadar müdahale ederse etsinler…

Onları o kadar daha çok:

Baştan çıkarıyor…

İsyankâr yapıyorlar…

★

Gerçi…

Bazen yasaklar işe yaramıyor da değil hani…

Meselâ…

★

Tanrı…

Âdem ve Havva’ya meyvelerden birini gösterip:

“Bunu sakın yemeyin” demeseydi…

Bugün:

Gezegenimizde bizler:

Olmayacaktık…

★

Müdahaleci totaliter rejimler belki de:

Tanrı’yı örnek alıyorlardır…

Ben de yazdım

Nureddin Nebati’den ekonomi yorumu:

“Başarı hikâyesi yazdık…”.

★

Sayın Bakan…

Ben de:

17 kitap yazdım…

Ama…

★

Polisten başka…

Hiç kimse farkında değil…

Hatta…

Gülhane Parkı’ndaki:

Ceviz ağacı bile…

★

Yani sizin yazdığınız hikâyeyi de…

Belli ki:

Okuyan yok…

Demek ki

Prof. Dr. Orhan Şen’e göre…

Havalar daha da ısınacakmış…

Bu hafta…

Son 30 yılın…

“Ocak ayı sıcaklık rekoru”:

Kırılabilirmiş…

★

Birincisi…

Henüz son 30 yılın ocak ayı rekoru kırılmamış…

İkincisi:

Demek ki…

30 yıl önce de…

Ocak ayı bu yılki kadar:

Sıcakmış…

★

Takmayın kafanızı…

Eminim ki…

3000 yıl önce de…

Bu yılkinden daha sıcak bir ocak ayı:

Yaşanmıştır…

Öyle sanıyor

Bakan Muş:

“Türk ekonomisi, bölgesel ve küresel sorunların üstesinden büyük bir ustalıkla gelmeyi başarmıştır…” dedi.

★

Sayın Bakan’a söylemeyin…

O kendisini:

Japon hükümetinde Bakan:

Sanıyor…

İmkânsız

Nefreti, merhametini boğan insan yığınlarından:

Sağlıklı…

Huzurlu…

Ve…

Mutlu bir millet doğmuyor…

★

Ve haliyle…

Siyasî tercihleri…

İnsanî tercihlerinden önce gelen toplumdan adalet beklemek:

İmkânsızlaşıyor…



Not ediniz

Altılı Masa kendi içinde ne kadar kavgalıymış gibi görünse de…

Sonunda…

Ortak aday adında:

Uzlaşacak…

★

Ya uzlaşmazsa…

Olsun…

Seçmen uzlaşacak…

★

Çünkü…

Demokrasi döneminde ilk kez bu seçimlerde halk:

“Kimi seçeceği” değil…

“Kimi seçmeyeceği” konusunda kararlı…

★

Yani…

Kanaatim o ki…

Altı siyasi parti…

Ortak aday konusunda uzlaşamasalar bile…

Seçmenler:

Sandıkta uzlaşacak…

★

Lütfen: Not ediniz…

Günün kıssası

Günün kıssası

Bektaşi’ye iki testi şarap getirip:

“Şunları bir tat bakalım hangisi daha iyi” demişler…

Bektaşi, birinci testiden bir fırt çeker çekmez hemen:

Hepsini püskürtmüş…

Diğer testiyi uzatıp:

“Baba erenler bir de şunu dene” demişler…

“Gerek yok” demiş, “bundan daha kötüsü olamaz…”.

★

Kıssadan hisse alındığından:

Eminim…

Günün esprisi

Albayım

@Allbaym

Bir damacana suya 40 TL veren kitleyi, doğalgazı bedava kullanacaklarına inandırdılar ya valla helal olsun…

Dünün tweeti

GÖNÜL

@Gonlsy

Çok net ifade edeyim, münferit birkaç olay dışında bu ülkede başörtülü kadınlar taciz edilmemiş ve aşağılanmamıştır. Ama mesela Gülşen kıyafetinden dolayı bir kesim tarafından sürekli hedef gösterilmiştir.

Bazı başörtülülerin bize tacizlerini saymıyorum bile. Gerçek bu. Net.