21 şehir için alarm: Sel, su baskını, yıldırım, dolu, fırtına…

Aralarında İstanbul ve Ankara’nın da bulunduğu 21 il için kuvvetli yağış uyarısı… AFAD’dan yapılan açıklamada “Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun” denildi.

Dün gece başlayan başlayan kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün için de uyarıda bulundu.

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Bartın, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Afyonkarahisar, Kütahya, Çorum için alarm veren AFAD’dan yapılan açıklamada “Pazar günü ilk saatlerden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun” denildi.