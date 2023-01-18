2023 seçimleri ertelenir mi?

Eski Türkiye’de Salı günleri çok önemliydi.

Partiler grup toplantılarında, görüşlerini, eleştirilerini halkla paylaşır ve kamuoyu buna göre şekillenirdi.

Partiler eski Türkiye geleneğini sürdürürken artık AKP bunu yapmıyor.

Tabii ki rejimi değiştirdiği için ve halkın eskiyi unutup yeni rejime uyum sağlaması için bunu yaptığını sağır sultan bile biliyor.

3’lü masa/Cumhur İttifakı’nın, 2023 seçimleri ile ilgili açıklamalarını her zaman AKP yapmıyor.

Kimi zaman MHP kimi zaman BBP kimi zaman da kendi yarattığı muhalefetten oluşturduğu, 3+4+1+1’li masanın meclis dışındaki 4+1+1’e yaptırıyor.

17 Ocak Salı günü Bahçeli’nin grup toplantısındaki açıklamaya bakılırsa erken seçim kararı alınacak gibi görülüyor.

Yine 17 Ocak’ta ülkemizde ve bölgemizdeki gelişmelere da bakmak gerekiyor çünkü Türkiye’deki her olay ve açıklama bölge ülkelerini de ilgilendirmektedir.

Aynı gün İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan AKP Genel Merkezi’nde, Erdoğan ile görüştü.

Devamında 11.00’de yapılması planlanan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı’nın ortak basın açıklamasının saatinde gerçekleşmemesi ise bir başka dikkat çekici nokta olarak kayda geçti.

Diğer yandan Suriye’nin toprak bütünlüğü yokken başta BM olmak üzere herkesin Esad’sız ve federatif Suriye kararını dillendirip ardından da Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanayız açıklaması ise bana komik geldi.

Yine 17 Ocak’ta Mesud Barzani, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi’nin Ortadoğu ve Afrika Direktörü Brett McGurk başkanlığındaki üst düzey ABD heyeti ile görüştü.

Son olarak aynı gün DSG adına Mazlum Abdi’nin “Şubat’ta Türkiye Rojava’ya, Kobani üzerinden saldırabilir” açıklaması geldi.

Mazlum Abdi’nin bir gün önce 12 Ocak’ta Riyad’da, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri’nin, BM’nin 2254 sayılı kararını destekleyen açıklamalarından memnun olduğunu da açıklamıştı.

ABD’nin BM’e aldırdığı 2254 sayılı kararda Esad’sız ve parçalanmış bir Suriye olduğunu daha önce de söylemiştik.

Görülen o ki AKP dâhil herkes bundan memnun!

2002 ile başlayan ve 16 Nisan ile değişen rejimle birlikte artık Türkiye, ABD emperyalizmi için tehlike olmaktan çıkmıştır.

Elbette bu durumdan BOP eşbaşkanlığını, çok iyi yürüten AKP kadroları sorumludur.

AKP kazanamayacağını gördüğü 2023 seçimleri öncesi, Suriye’ye gerçekleştireceği kara harekâtı ile seçmeni kazanmayı kazanamayacaksa da seçimi ertelemeyi/yapmamayı planlıyor diye düşünüyorum.

Suriye sınırımız başta olmak üzere İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşanacak belediye süreçleri de eklenince yaşanacak karmaşa AKP’ye iktidarı getirir mi diye düşünenler olabilir.

Mümkün değil!