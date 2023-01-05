2022’de 125 bin 892 esnaf iflas etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba 2022 yılında yaşanan esnaf iflaslarına dikkat çekti. Ağbaba, “2022 yılında 125 bin 892 esnaf iflas ederek ekmek teknesini kaybetti. Bu, geçtiğimiz yıl her ay 10 bin 491 esnaf iflası anlamına geliyor. Ayrıca 2018 yılından 2022 yılına kadar aradan geçen sürede iflas eden esnaf sayısı 548 bini geride bıraktı. Erdoğan’ın indirimli faiz müjdesi bile esnafı iflastan kurtaramadı” dedi.

2022 YILSONU İFLAS SAYISI SON DÖRT YILIN YILSONU İFLAS SAYISINDAN DAHA FAZLA

2022 yılında sicilden ve meslekten terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısı 125 bin 892 olarak kayıtlara geçti. 2022 yılında 99 bin 706 esnaf sicilden, 25 bin 892 esnaf ise meslekten terkinini gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl her ay 10 bin 491, her gün ise 349 esnaf iflas ederek işsiz kalmış oldu.

“SON 4 YILDA İFLAS EDEN ESNAF SAYISI 548 BİN 374 OLDU”

2022 yılında gerçekleşen 125 bin 892 iflas son dört yıldaki yılsonu iflaslarını da geride bıraktı. 2018 -2022 yılları arasındaki toplam esnaf iflası sayısı ise 548 bin 374’e yükseldi. Başkanlık sistemi esnafa ne yazık ki bolluk değil açlık getirdi. AKP yeni ekonomi modelini başarı diye sunarken, bu başarında esnafın payına ise bol bol iflas düştü. Erdoğan’ın indirimli faiz müjdesi bile esnafı iflastan kurtaramadı. İktidarın kaderine terk ettiği esnaflar borcunu borçla kapatmaya çalıştı. Bunun sonucu ise esnafımıza açlık ve işsizlik olarak geri döndü.

İFLAS SAYISINDA REKOR İSTANBUL’UN OLDU

2022 yılında beş büyük şehir içerisinde en yüksek iflas oranı her yıl olduğu gibi yine İstanbul’da oldu. Geçtiğimiz yıl İstanbul’da toplam 13 bin 160 esnaf, meslekten ve sicilden terkinini gerçekleştirerek iflas bayrağını çekti.

İstanbul’dan sonra en çok iflasın yaşandığı il ise İzmir oldu. İzmir’de geçtiğimiz yıl iflas eden esnaf sayısı 8 bin 400 olarak kayıtlara geçti. Ankara’da geçen yıl iflas eden esnaf sayısı 6 bin 811 olurken, Antalya’da ise bu sayı 5 bin 912 oldu.

(ANKA)