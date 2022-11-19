2022 FIFA Dünya Kupası’nın perdesi açılıyor

Katar’da 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı, yarın oynanacak açılış karşılaşmasıyla start alacak.

22’ncisi düzenlenecek olan Dünya Kupası, ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanacak olan açılış karşılaşmasıyla başlayacak. Al Khor şehrindeki 60 bin Al Bayt Stadyumu’nda TSİ 19.00’daki karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. 32 takımın 4’erli 8 grupta yer aldığı organizasyonda gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna yükselecek.

A-B, C-D, E-F ve G-H gruplarının ilk 2 sırasında yer alan takımlar, çapraz eşleşme usulüne göre birbirlerinin rakibi olacak. 9-10 Aralık’ta yapılacak çeyrek final karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan taraflar, yarı finale çıkacak. 13-14 Aralık’ta oynanacak yarı final karşılaşmalarında rakiplerine üstünlük kuran takımlar ise finalde mücadele etmeye hak kazanacak. Yarı finalin kaybedenleri 17 Aralık’ta üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. 2022 FIFA Dünya Kupası’nın şampiyonluk maçı ise 18 Aralık’ta oynanacak.

Tarihte ilk defa kış aylarında düzenlenecek olan Dünya Kupası’ndaki gruplar şu şekilde;

A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda

B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler

C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus

E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya

F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan

G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore

EN ÇOK KAZANAN BREZİLYA

Bu yıl 22’ncisi gerçekleştirilecek olan Dünya Kupası’nı en çok kazanma başarısı gösteren ülke Brezilya. Sambacılar, 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002 yıllarında olmak üzere tam 5 kez bu kupayı müzesine götürmeyi başardı. Brezilya’yı 4 kez kazanan Almanya ile İtalya takip ederken; Arjantin 2, Uruguay 2, Fransa 2, İngiltere ve İspanya da 1’er kez dünyanın en büyüğü oldu.

ŞAMPİYON ÜLKE 40 MİLYON DOLARIN SAHİBİ OLACAK

FIFA, turnuva başlamadan önce yaptığı açıklama ile Dünya Kupası’nı kazanan ülkenin ne kadar gelir elde edeceğini de duyurdu. Buna göre, şampiyon olan ülke 40 milyon Dolar kazanacak. Organizasyonu 2’nci sırada bitiren ülke 30 milyon, 3’üncü olan ülke 27 milyon, 4’üncü olan ülke ise 25 milyon Doları kasasına koyacak. Toplam 440 milyon Dolar ödülün dağıtılacağı Dünya Kupası, 400 milyon Dolar ödülün dağıtıldığı 2018 Dünya Kupası’nı da bu anlamda geride bırakmış olacak.

TÜRKİYE’DEN 19 OYUNCU

Süper Lig’de forma giyen 19 oyuncu 2022 Dünya Kupası’nda ülkelerini temsil edecek. Galatasaray 5 oyuncusunu Dünya Kupası’na göndererek bu alanda ilk sırada yer alırken; sarı-kırmızılı ekibi, 4 futbolcusu Dünya Kupası’na katılacak olan Beşiktaş izledi. Süper Lig’de forma giyen ve Dünya Kupası’na katılacak olan oyuncular şu şekilde;

Uruguay: Fernando Muslera, Lucas Torreira (Galatasaray), Maxi Gomez (Trabzonspor)

Hollanda: Wout Weghorst (Beşiktaş)

İsviçre: Haris Seferovic (Galatasaray)

Kamerun: Georges-Kevin Nkoudou (Beşiktaş)

Fas: Romain Saiss (Beşiktaş)

Belçika: Dries Mertens (Galatasaray), Michy Batshuayi (Fenerbahçe)

ABD: Haji Wright (Antalyaspor)

Senegal: Famara Diedhiou (Alanyaspor)

Kosta Rika: Francisco Calvo (Konyaspor)

Kanada: Atiba Hutchinson (Beşiktaş), Samuel Adekugbe (Hatayspor)

Danimarka: Jens Stryger Larsen (Trabzonspor), Victor Nelsson (Galatasaray)

İran: Majid Hosseini, Ali Karimi (Kayserispor)

Ekvador: Enner Valencia (Fenerbahçe)

KARŞILAŞMALAR 8 STADYUMDA OYNANACAK

2022 Dünya Kupası’ndaki karşılaşmalara 8 stadyum ev sahipliği yapacak. Açılış karşılaşması 60 bin kapasiteli Al Bayt Stadyumu’nda oynanacak. Final karşılaşmasına ise 80 bin kişilik Lusail Stadyumu ev sahipliği yapacak. Katar’daki Dünya Kupası’nın oynanacağı diğer 6 stat ve kapasiteleri şu şekilde;

Ahmad Bin Ali Stadyumu: 40 bin kapasite

Al Janoub Stadyumu: 40 bin kapasite

Al Thumama Stadyumu: 40 bin kapasite

Education City Stadyumu: 40 bin kapasite

Khalifa International Stadyumu: 40 bin kapasite

Stadyum 974: 40 bin kapasite

İKİ KARDEŞ FARKLI TAKIMLARDA

2022 Dünya Kupası’nda iki kardeş farklı ülkelerde boy gösterecek. İspanya LaLiga ekiplerinden Atletic Bilbao forması giyen Williams kardeşler, farklı ülkeler adına forma giyecek. Daha önce 1 kez İspanya forması giyen Inaki Williams, daha sonra milli takım tercihini Gana’dan yana kullanmıştı. Inaki’nin 20 yaşındaki kardeşi Nico Williams ise İspanya Teknik Direktörü Luis Enrique tarafından 26 kişilik aday kadroya dahil edilmişti. Abi Inaki Williams, Gana’yı seçme sebebini ise, “90 yaşındaki dedem, fazla ömrü olmadığını ve beni Gana milli formasıyla görmek istediğini söyledi. Bana bu sözleri söylediğinde, artık daha fazla düşünmeme gerek yoktu. İnsanların ne düşündüğüne veya söylediğine bakılmaksızın, kalbimle aldığım bir karar” sözleriyle açıklamıştı.

İLK KEZ KADIN HAKEMLER DÜDÜK ÇALACAK

Katar’ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası, bir ilke daha imza atacak. İlk defa bir Dünya Kupası’nda kadın hakemler düdük çalacak. FIFA’nın belirlediği hakemler listesinde yer alan Fransız Stephanie Frappart, Ruandalı Salima Mukansanga ve Japon Yamashita Yoshimi, görev verilmesi halinde Dünya Kupası’nda maç yönetme şansına sahip olacaklar.

EN YAŞLI TAKIM İRAN

Takımların FIFA’ya verdiği 26 kişilik aday kadrolar göz önüne alındığında 2022 Dünya Kupası’nın en yaşlı ve en genç milli takımları da belli oldu. İran 29.0 yaş ortalaması ile en yaşlı kadro olarak dikkat çekerken; Meksika 28.5 ortalama ile bu alanda 2’nci sırada yer alıyor.

Turnuva’nın en genç takımı ise 24.7 yaş ortalaması ile Gana. Bu alanda Gana’yı 25.2 ortalama ile ABD takip ediyor.

ADAY KADROLARDAKİ EN GENÇ OYUNCU MOUKOKO

Takımların aday kadroları baz alındığında 2022 Dünya Kupası’nda yer alacak olan en genç oyuncu Almanya Milli Takımı’nda yer alan 18 yaş ile Youssoufa Moukoko. Bu alanda Alman oyuncuyu 18 yaş 66 gün ile Avustralyalı Garang Kuol ve 18 yaş 107 gün ile İspanyol Gavi izliyor.

Turnuvada yer alacak en yaşlı oyuncu ise Meksika’nın kalecisi Alfredo Talavera oldu. 40 yaş 2 ay 2 gün ile ilk sırada yer alan Talavela’nın ardından 39 yaş 9 ay 12 gün ile Beşiktaş forması giyen Atiba Hutchinson ve 39 yaş 8 ay 25 gün ile Portekiz’in savunma oyuncusu Pepe geliyor.

* Oyuncuların yaşları hesaplanırken turnuvanın başlangıç tarihi olan 20 Kasım dikkate alınmıştır.

STADYUMLARDA ALKOL SATIŞI YASAKLANDI

Öte yandan FIFA, ev sahibi ülke Katar ile yapılan görüşmeler sonucunda turnuvanın başlamasına kısa bir süre kala stadyumlarda alkol satışının yasaklandığını açıkladı. FIFA açıklamasında, “Ev sahibi ülke yetkilileri ve FIFA, stadyumların ve çevresindeki alanların tüm taraftarlar için eğlenceli, saygılı ve keyifli bir deneyim sunmasını sağlamaya devam edecek” ifadelerine yer verdi. Taraftarlar, Dünya Kupası boyunca eğlence ve canlı müzik alanlarının yer aldığı FIFA Taraftar Festival alanında ise alkol tüketebilecekler. (DHA)