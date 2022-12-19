2022 FIFA Dünya Kupası’nda futbolseverler gole doydu

Arjantin ile Fransa arasında unutulmaz bir finale sahne olan turnuva, birçok açıdan tarihe geçti.

Dünya Kupası’nda oynanan 64 maçta toplam 172 gol atıldı. Katar 2022, Dünya Kupası tarihinin en gollü turnuvası oldu.

Organizasyonda maç başına 2,7 gol ortalaması yakalandı. Fransa, attığı 16 golle Dünya Kupası’nın en skorer takımı unvanını elde etti.

2022 Dünya Kupası’nda hakemler, 4 kez kırmızı ve 227 defa da sarı kartına başvurdu. Arjantin ile Hollanda arasında oynanan çeyrek final müsabakası, 17 sarı ve 1 kırmızı kartla turnuvada en çok kart çıkan mücadele olarak kayıtlara geçti.

Turnuvanın sürpriz takımı Fas

2022 Dünya Kupası’nda yarı finale yükselerek bunu başaran ilk Afrika takımı unvanını elde eden Fas, sergilediği performansla iz bıraktı.

Hırvatista, Belçika ve Kanada’nın yer aldığı grup aşamasını lider tamamlayan “Atlas Aslanları”, son 16 turunda İspanya, çeyrek finalde ise Portekiz gibi güçlü takımları elemeyi başardı.

Afrika temsilcisi, yarı finalde Fransa karşısında çok iyi bir mücadele ortaya koymasına rağmen sahadan 2-0 mağlup ayrıldı ve finalin kapısından döndü.

Oynadığı futbolla ve taraftarlarının verdiği destekle turnuvanın en renkli takımı olan Fas, üçüncülük maçında ise Hırvatistan’a 2-1 yenilerek Dünya Kupası’nı dördüncü tamamladı.Faslı futbolcuların gol ve tur sevinçlerini secdeye giderek kutlamaları ve maç sonrası aileleriyle sevinmeleri, turnuvada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Almanya ve Belçika’nın hayal kırıklığı

FIFA sıralamasında ilk 10’da yer alan Almanya ile Belçika, 2022 Dünya Kupası’na grup aşamasında veda ederek hayal kırıklığı yaşattı.

Dünya Kupası tarihinde 4 şampiyonluğu bulunan Almanya, grup aşamasını 4 puanla 3. sırada tamamladı. Sergilediği performansla beklentilerin altından kalan Almanya, futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna üst üste ikinci kez grup aşamasında veda etti.

Soyunma odasında büyük bir bölünmenin yaşandığı iddia edilen Belçika da gruptan çıkamayarak Almanya gibi beklentilerin altında kalan bir başka ülke oldu. Belçika’da teknik direktör Roberto Martinez de bu başarısızlığın ardından görevinden istifa etti.

Afrika ve Asya takımlarından büyük çıkış

2022 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele eden Afrika ve Asya temsilcileri, sergiledikleri performansla takdir topladı.

Turnuvada Afrika’yı temsil eden Kamerun, Gana, Fas, Senegal ve Tunus, en az bir galibiyet alarak tarihi bir ilki gerçekleştirdi.

Bu takımlardan Fas yarı finale kadar yükselirken, Senegal ise son 16 turu oynama başarısı gösterdi.

Asya temsilcilerinden ise Japonya, Güney Kore ve Avustralya adlarını son 16 turuna yazdırdı. Gruptan çıkamayan diğer 2 Asya ekibinden Suudi Arabistan, şampiyon Arjantin’i yenen tek takım olarak dikkati çekerken, turnuvada tek galibiyet alan İran ise protestolarla ve teknik direktörü Carlos Queiroz’un açıklamalarıyla kupaya damga vurdu.

Ev sahibi Katar ise 2022 Dünya Kupası’nda galibiyet alamayan tek Asya temsilcisi oldu.

Messi ve Mbappe final oynadı, Neymar erken döndü

Kariyerlerini Fransa’nın Paris Saint-Germain takımında sürdüren 3 futbolcudan Lionel Messi ile Kylian Mbappe finalde karşı karşıya gelirken, Neymar ise turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

2022 Dünya Kupası’nda 2’si finalde olmak üzere 7 gole imza atan Lionel Messi, Arjantin’in şampiyonluğa ulaşmasında başrol üstlendi. Messi, turnuvanın en değerli oyuncusu unvanına da layık görüldü.

Lionel Messi, Katar 2022’de birçok rekoru da kırmayı başardı. Bu turnuvada kariyerindeki 1000. maçına çıkan yıldız oyuncu, “Dünya Kupası’nda en fazla gol atan Arjantinli futbolcu”, Dünya Kupası’nda en çok forma giyen oyuncu” ve “Dünya Kupası’nda en fazla süren alan futbolcu” unvanlarının da sahibi olmayı başardı.

Attığı 8 golle turnuvanın en skorer oyuncusu olan Mbappe ise İngiliz futbolcu Geoff Hurst’un (İngiltere 1966) ardından Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan ikinci isim oldu.

Katar’a favori olarak gelen Brezilya’nın yıldızı Neymar ise Dünya Kupası özlemine bu turnuvada da son veremedi. “Sambacılar”, çeyrek finalde Hırvatistan’a penaltı atışları sonucunda elendi.

(AA)