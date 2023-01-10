2022 en sıcak 5. yıl oldu

Dünya g en elinde 2022 ‘nin bugüne kadar ölçül en en sıcak 5. Avrupa’da ise en sıcak 2. yıl olduğu bildirildi.

Avrupa Birliği’nin (AB) Copernicus İklim Değişimi Servisi, 2022 ‘de çok sayıda sıcak lık rekoru kaydedildiğini, sera gazı yoğunlaşmalarının arttığını bildirdi.

AB verilerine göre, 2022 yılı “ sıcak lık kayıtlarının tutulmasından bu yana ölçül en en sıcak 5. yıl” oldu. Son 8 yıl ise “ en sıcak 8 yıllık dönem” olarak kayıtlara geçti.

Geç en s en e yıllık ortalama sıcak lık 1991-2020 referans dönemind en 0,3 derece daha yüksek ölçüldü. Sıcak lık 1850-1900 dönemine göre ise 1,2 derece arttı.

Atmosferdeki karbondioksit yoğunlaşmaları ise son yıllardaki gibi yaklaşık 2,1 ppm yükseldi.

Avrupa ve diğer bölgeler

Avrupa kıtası ise kayıtlardaki 2. en sıcak yılını 2022 ‘de yaşadı. En sıcak yıl 2020 olmuştu.

Mevsimsel ölçümlere göre, Avrupa kıtası en sıcak yazını ve 3. en sıcak sonbaharını 2022 ‘de geçirdi.

Dünyanın diğer bölgelerine bakıldığında ise uzun sür en sıcak hava dalgaları Pakistan, Hindistan ve Çin’i yaz boyunca etkisi altına aldı, Pakistan’da son yılların en büyük sel felaketi yaşandı.

Avustralya kıtasında da La Nina koşullarının etkisiyle hava sıcak lığı düşük seyretti, aşırı yağışlar görüldü.