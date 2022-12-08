2022 Dünya Kupası’nda çeyrek final heyecanı yarın başlıyor

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda yarın çeyrek final heyecanı yarın başlıyor.

Turnuvadaki ilk çeyrek final mücadelesinde son dünya kupası finalisti Hırvatistan ile 6. şampiyonluğunu kovalayan Brezilya, saat 18.00’de, Education City Stadı’nda karşılaşacak.

İki takım bugüne kadar turnuvanın grup aşamasında iki kez karşı karşıya geldi. 2006 ve 2014’te oynanan maçları “Sambacılar”, 1-0 ve 3-1’lik skorlarla kazandı.

Brezilya’nın yıldızı Neymar, 2 gol daha atması halinde efsane futbolcu Pele’yi geride bırakarak 78 golle milli takımın en golcü ismi olacak.

Günün diğer çeyrek final randevusunda ise Hollanda ile Arjantin, saat 22.00’de 88 bin kişilik Lusail Stadı’nda tur mücadelesi verecek.

Dünya Kupası’nda bugüne kadar oynadıkları 5 maçtan iki takım da 2’şer galibiyetle ayrılırken, 1 grup maçı golsüz sona erdi.

Van Gaal’in öğrencileri 19 maçtır yenilmiyor

Louis van Gaal, Hollanda’nın başına geçtiği Eylül 2021’den bu yana 19 maçtır yenilgi yüzü görmedi. “Portakallar”, 14 galibiyet alırken, 5 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Hollanda ile Arjantin, çeyrek final aşamasından itibaren turnuvada üç kez karşılaştı. Fransa 1998’de Hollanda 2-1 kazanarak son 4 takım arasına kalırken, Arjantin 2014 Dünya Kupası yarı finalinde rakibini penaltılarla 4-2 mağlup ederek finale yükseldi.

Tarihinde 3 kez finalde kaybeden Hollanda, bunlardan birini Arjantin karşısında yaşadı. 1978 Dünya Kupası finalinde “Portakallar”ı 3-1 yenen “Tangocular”, şampiyonluğa uzandı.

Kupaya 36 maçlık yenilmezlik serisiyle gelen ancak ilk maçta Suudi Arabistan’a 2-1 yenilen Arjantin, kupaya uzanması halinde İspanya’nın ardından bunu başaran ikinci takım olacak.

2010 Güney Afrika’daki ilk maçında İsviçre’ye 1-0 yenilen İspanya, finalde tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etmişti.

Depay mı, Messi mi tur atlayacak?

Hollanda-Arjantin mücadelesinde gözler iki takımın golcüleri Memphis Depay ile Lionel Messi’ye çevrilecek.

28 yaşındaki Barcelonalı forvet Depay, son 30 milli maçında 34 gole doğrudan katkı sağlarken, 35 yaşındaki Messi ise son 39 maçında 38 gole doğrudan katkıda bulundu.

2006 ve 2014’teki turnuvalarda Hollanda’ya karşı forma giyen Messi, gol atma başarısını gösteremedi.

Hollanda Milli Takımı’nın yıldızı Mathes Gakpo da maçın seyrini değiştirebilecek isimlerden biri. 23 yaşındaki futbolcu, A Grubu’nda oynadıkları üç maçta da rakip fileleri havalandırmıştı.

“Atlas Aslanları”nın rakibi Portekiz

Elemeler ve turnuvada 12 maçtır yenilmeyerek çeyrek finale çıkan ilk Afrika takımı olan Fas, tarihindeki ilk yarı final bileti için Portekiz ile karşılaşacak.

Al Thumama Stadı’nda, 10 Aralık Cumartesi günü oynanacak ilk maç, saat 18.00’de başlayacak.

Hırvatistan, Belçika ve İspanya gibi üç önemli ülkeye karşı kalesini gole kapatan Fas ile Portekiz, Dünya Kupası’nda iki kez karşı karşıya geldi. 1986’daki ilk maçı Fas 3-1’lik skorla kazanırken, Rusya 2018’deki grup mücadelesinden ise 4. dakikada Ronaldo’nun attığı golle Portekiz 1-0 galip ayrıldı.

Ronaldo, Dünya Kupası ve Avrupa Futbol Şampiyonası düzeyindeki bir organizasyondaki milli maça 14,5 yıl sonra ilk kez yedek başlamış, İsviçre karşısında tribünlerin de coşkusuyla sonradan oyuna girmişti.

Son maçta nefesler tutulacak

Çeyrek finalin son eşleşmesinde ise son Dünya şampiyonu Fransa ile son Avrupa Futbol Şampiyonası finalisti İngiltere, 10 Aralık Cumartesi günü yarı final bileti için kozlarını paylaşacak.

Turnuvanın ikinci büyük stadı Al Bayt’ta oynanacak mücadele, saat 22.00’de başlayacak.

Adı transfer gündeminden düşmeyen ve şu ana kadar 5 gol atan Fransız yıldız Mbappe, 23 yaşında üst üste ikinci kupa şampiyonluğu kazanmak motivasyonuyla çok iyi bir turnuva geçiriyor. Karim Benzema’nın yokluğunda üzerindeki baskıyı rekorlar kırarak hafifleten Olivier Giroud da “Horozlar”ın bir başka kozu.

Kyle Walker’ın dönmesiyle savunmada rahatlayan İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate ise şu ana kadar başta Jude Bellingham olmak üzere genç yıldızları Phil Foden ve Bukayo Saka’nın performansından memnun. Kritik dakikalarda sorumluluk alarak takımına alan açan, hızı ve oyun zekasıyla golleri hazırlayan Bellingham, Fransa karşısında İngiltere’nin en güvendiği isimlerden biri olacak.

Silahlı saldırganların evine girmesi nedeniyle ailesinin yanına Londra’ya giden Raheem Sterling’in de Fransa karşısında forma giymeye hazır olması bekleniyor.

Penaltılara kalırsa kim şanslı?

Kupanın eleme turlarında normal süre ve uzatma bölümü berabere sona ererse seri penaltı atışları kazananı belirleyecek.

Çeyrek finaldeki 8 takımın turnuva tarihindeki penaltı istatistikleri şöyle: Takımlar Penaltıya giden maç G M Yüzde Hollanda 3 1 2 33 Arjantin 5 4 1 80 Hırvatistan 3 3 – 100 Brezilya 4 3 1 75 İngiltere 4 1 3 25 Fransa 4 2 2 50 Fas 1 1 – 100 Portekiz 1 1 – 100

ABD 94’ten bu yana ilk

Kupa tarihinde ABD 1994’ten yana ilk kez turnuvanın çeyrek finaline yükselen bütün takımları yerli teknik adamlar çalıştırıyor.

Son 8’e kalan isimler arasında oyuncu ve teknik direktör olarak Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan tek isim ise Fransız Didier Deschapms.

1986’dan bu yana en gollü son 16 turu

Katar 2022, son 16 turunun uygulanmaya başlandığı 1986 yılından bu yana bu turda en gollü turnuvaya ev sahipliği yaptı. Son 16 turunda oynanan 8 maçta 28 gol atıldı.

Gol krallığı yarışında ise Fransız futbolcu Kylian Mbappe, 5 golle zirvede yer alıyor. Mbappe’yi turnuvada devam eden oyunculardan 3’er golle Lionel Messi, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Olivier Giroud, Mathes Gakpo, Richarlison ve Ramos izliyor.

PSG’nin golcüleri boş durmadı

Turnuvada şu ana kadar en fazla golü Paris Saint-Germain’de forma giyen futbolcular attı. Mbappe 5, Messi 3 ve Neymar iki kez rakip fileleri havalandırdı.

Barcelona’da forma giyen futbolcuların 8 gol attığı turnuvaya, Chelsea ve Manchester City’den 6’şar, Milan ve Tottenham’dan 5’er, Atletico Madrid, Ajax, Benfica ve Fenerbahçe’den ise 4’er gol katkı geldi.

Süper Lig’den 2 oyuncu kaldı

Turnuva başında 19 olan Süper Lig’de forma giyen futbolcu sayısı çeyrek final aşamasında 2’ye düştü.

Her ikisi de Beşiktaş’ta forma giyen futbolculardan Romain Saiss, Fas Milli Takımı’nda, Wout Weghorst ise Hollanda Milli Takımı’nda çeyrek final heyecanı yaşayacak.

Fas’ın takım kaptanı Saiss, 4 maçta da 90 dakika süre alırken, Weghorst ise toplam 20 dakika şans buldu. (AA)