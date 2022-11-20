2022 Dünya Futbol Şampiyonası başlarken

2022 Dünya Kupası bugün T.S. ile 19.00:

Katar – Ekvador maçıyla başlayacak…

Ancak…

Kupa…

“Tatsız bir iddia” ile gölgelendi…

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Yazar ve araştırmacı Amjad Taha’nın haberine göre…

Ev sahibi Katar…

Ekvador Milli formasını giyecek 8 futbolcuya…

Maçı kaybetmeleri için:

7.4 milyon dolar rüşvet teklif etti…

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Neyse…

Bu iddiayı “beklenir valla” diyerek geçeyim…

Asıl konuya geleyim…

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Canlarım…

2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmak için 5 ülke yarıştı…

ABD…

Güney Kore…

Avustralya…

Japonya…

Ve…

Katar…

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Mevsim ve imkânları nedeniyle en şanslı ülke Avustralya idi…

Çünkü…

4 yılda bir haziran ayında yapılan bu turnuva: Haziran’da oldukça serin bir hava yaşanan Avustralya’da yapılırsa…

Sıcak havalardan etkilenmeyecek olan futbol:

Çok zevkli oynanacaktı…

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Ama…

Oylama sonunda…

Katar 14 üyenin desteğini alırken…

8 üye ise:

Diğerlerini tercih etti…

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Peki…

Neden Katar?..

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İzninizle onu:

“Bir Allah biliyor bir de…” başlığı altında yayımlanan yazımda anlatayım…

Bulaşır mı hiç?

Bu arada…

Tertemiz bir devlet yönetimine sahip olan Katar’la ilgili…

Bir başka iddia:

Daha var…

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FIFA genel sekreter yardımcısı Jack Warner:

Rüşvet almak…

Usulsüzlük yapmak…

Ve…

Yolsuzlukları nedeniyle…

Görevinden ayrılmak zorunda kalan:

Sepp Blatter’ın da…

Katar’ın Dünya Kupası’na ev sahipliği yapabilmek için…

Karanlık işler çevirdiğini (Rüşvet aldığını…).

Amerika tarafından açılan FBI soruşturmasında…

İtiraf etmişti…

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Bunun üzerine…

ABD Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü soruşturma nedeniyle…

Bazı FIFA yönetim kurulu üyeleri tutuklanırken…

Bazıları ise tutuklanmamak için…

Katar ile ilgili…

Önemli itiraflarda bulundular…

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Peki…

Jack Warner’ın itiraflarının sebebi neydi?..

Katar’ın…

Dünya Kupasına ev sahipliği yapabilmek için…

Rüşvet teklif ettiğine ilişkin e-maillerin:

Ortaya çıkmasıydı…

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Foto montajdır canım…

Temiz…

Ne temizi?..

Tertemiz Katar Sarayı…

Öyle kirli işlere:

Bulaşır mı hiç?..

No alkol

Katar, şeriat hükümleriyle yönetilen bir ülke…

Haliyle:

Açık alanlarda alkollü içecek satmak ve içmek yasak…

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Ancak…

Turnuva organizasyonuna genel müdürlük yapacak olan Hassan Abdulla al Thawadi…

2022 Dünya Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapabilmek için…

Sadece turnuva boyunca…

Alkol tüketimine izin verileceğini açıklamıştı…

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Ve fakat…

Dün yapılan yeni duyuruyla…

Hassan Abdulla al Thawadi’nin verdiği söz iptal edildi:

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Katar Sarayı…

Eskiden olduğu gibi…

Alkollü içkilerin açıkta satışını…

Ve içilmesini:

Yasakladı…

Bir Allah biliyor bir de

Katar’ı tercih eden üyelere göre…

Bu organizasyon için en çok harcamayı yapacak olan ülke: Katar’dı…

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Nitekim öyle oldu…

Katar, bu kupa için…

Altyapı ve stat inşasına:

8 milyar dolar harcadı…

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1.7 milyon izleyicinin Katar’a geleceği öngörüldü…

Bu nedenle…

Yüze yakın:

Yeni otel ve restoran…

170 km yeni metro hattı…

Yeni golf alanları…

Ve…

Plajlar inşa edildi…

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Bütün bunlar için ise:

Toplam 229 milyar dolarlık bir harcama gerçekleştirildiği açıklandı…

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Peki…

Bu 229 milyar dolar harcamaya karşılık…

Katar devleti bu turnuvadan ne kadar gelir bekliyor?..

İnanmayacaksınız belki ama…

Sadece:

17 milyar dolar…

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Katar’ın, bu kadar tavuğu…

Ne kadar kaz için harcadığını…

Bir Allah biliyor…

Bir de…

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Bizim Cumhurbaşkanımıza…

450 milyon dolarlık uçak hediye eden:

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed el-Sani biliyor…

Kabul eder miydi?

Katar 2022 Dünya Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapma hakkını kazanınca…

Dünyanın en saygın…

Ve en güvenilir dergilerinden biri olan The Times…

Katar’ın dünya kupasını alabilmek için FIFA’ya…

880 milyon dolar (Makbuzsuz) ödeme yaptığını:

Manşetlerine taşıdı…

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The Guardian ise…

FIFA’nın Sepp Blatter’den önceki başkanı Joao Havalange ve iki FIFA yönetim kurulu üyesinin…

Katar lehine oy kullanmak için:

Birer buçuk milyon dolar aldıklarını yazdı…

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İddia canım…

Tabii ki…

Ve sadece:

İddia…

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Katar kimseye rüşvet vermez…

“Rüşvet” olsaydı eğer verdikleri…

Bizim sayın Cumhurbaşkanımız:

450 milyon dolarlık hediye uçağı: Kabul eder miydi?..

Aklıma geldi işte

100 yaşında bir çiftten erkek olanı:

“Hanım seninle gençliğimizde ne güzel şeyler yapardık” demiş… “Mesela ilk tanıştığımız yıllarda…”.

“Evet” diye içini çekmiş eşi…

“Yarın yine o ilk tanıştığımız günlerdeki gibi yapalım mı?” diye sormuş Amca…

“Yapalım” demiş Teyze…

“O halde yarın şu saatte şu parkta bekliyorum” diyerek randevu yerini ve saatini belirlemiş amca…

Amca, kararlaştırılan saatte gitmiş, başlamış beklemeye…

Ne gelen var?..

Ne giden…

Dönmüş eve…

Teyze iki göz iki çeşme ağlıyor…

Amca:

“Neden ağlıyorsun?” diye sormuş önce…

Sonra da:

Neden gelmediğini…

“Annem göndermedi” demiş Teyze…

★

Biliyorum…

Hiç ilgisi yok ama…

Nedense…

Erdoğan’ın İYİ Parti ile buluşmayı teklif ettiğini duyunca…

Aklıma: Bu fıkra geldi…

Dünün tweeti

Hurşit Güneş @hursitgunes

Erdoğan “Muhalefet TOGG’u ziyaret edecekmiş. Buyursunlar, memnun oluruz” demiş. Ziyaret bir özel sektör fabrikaya, Beştepe’ye değil. Fabrikanın ne genel müdürüsünüz ne de bildiğimiz kadarıyla aile olarak hisseniz var. Buyur etmek nasıl oluyor?

Dünün şakası

AKP’li Mustafa Şen:

“Oy oranımız yüzde 34’e düşmüştü; artık yüzde 40’ın üzerine oturdu. AK Parti olarak gençlerin birinci partisiyiz…”.