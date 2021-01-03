2020’de uyuşturucu operasyonlarında 23 bin 693 kişi tutuklandı
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2020’de uyuşturucu operasyonlarında 23 bin 693 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2020’de gerçekleştirilen 158 bin 674 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 229 bin 156 kişiden 23 bin 693’ünün tutuklandığını açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2020’de uyuşturucu ile mücadelenin devam ettiğini bildirdi.

Soylu, “229 bin 156 kişi gözaltı. 23 bin 693 kişi tutuklandı. 23 milyar TL değerinde 114 milyon 509 bin 227 kök kenevir, 87 ton esrar ele geçirildi. Ölümler ise 2017’de 941 iken 175’e düştü. ‘Bataklık’ dahil 158 bin 674 operasyon yapıldı” dedi. (DHA)

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