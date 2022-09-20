2013 KPSS’ye yönelik FETÖ soruşturmasında 21 gözaltı kararı
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2013 KPSS’ye yönelik FETÖ soruşturmasında 21 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2013’te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturmasında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2013 KPSS’ye ilişkin örgütün çalışma evinde kaldıkları, sınav sorularını temin ettikleri yönünde haklarında beyan bulunan ve ByLock ve ardışık arama gibi yöntemleri kullanmak suretiyle örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 21 şüpheli için Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı alındı.

6’sı aktif çalışan 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince devam ediliyor. (AA)

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