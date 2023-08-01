20 üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre, 20 üniversiteye yeni rektör atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre ataması yapılan 20 rektör ve üniversitelerin isimleri şöyle;

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Prof. Dr. Mehmet Kelleş; Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Prof. Dr. Alpay Arıbaş; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı; Amasya Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu; Giresun Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Prof. Dr. Yılmaz Can; Hitit Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Prof. Dr. Ali Osman Öztürk; İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar; Karabük Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Prof. Dr. Fatih Kırışık; Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil; Koç Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Prof. Dr. Metin Sitti; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Prof. Dr. Rana Kibar; Ordu Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Prof. Dr. Orhan Baş; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Prof. Dr. Kemalettin Aydın; Sinop Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Prof. Dr. Şakir Taşdemir; Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Prof. Dr. Mehmet Saltan; Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Prof. Dr. Evren Yaşar.

Söz konusu atamalar Yükseköğretim Kanununun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince yapıldı.

(DHA)