20 milyonluk vurgun yapan tefecilere operasyon
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20 milyonluk vurgun yapan tefecilere operasyon

Adana’da tefecilik usulüyle 91 kişiden 20 milyon TL haksız kazanç elde eden şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 14 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaparak 91 kişiyi mağdur edip, 20 milyon TL haksız kazanç elde eden şebekeyi deşifre etti. Şebekeye üye olduğu öne sürülen 14 kişiye yönelik, savcılğın yakalama kararı çıkartmasının ardından şafak vakti operasyon için düğmeye bastı.

Şüphelilerin adreslerine baskın yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. (DHA)

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20 milyonluk vurgun yapan tefecilere operasyon
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