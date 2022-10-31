20 kilogram skunk ile 800 gram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 20 kilo 200 gram skunk ile 800 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında uygulama noktasında bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 32 paket halinde 20 kilo 200 gram skunk ile 800 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü. (AA)