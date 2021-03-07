2 yaşındaki ikizler yangında hayatını kaybetti
Haberler Gündem

2 yaşındaki ikizler yangında hayatını kaybetti

Hatay’ın Antakya ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 yaşındaki ikiz kardeşler hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Serinyol Mahallesi Sencari Caddesindeki iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi yangını söndürdü. Sağlık ekipleri evde 2 yaşındaki ikiz kız kardeşler İnci Erek ve Erayda
Erek’in cesedine ulaştı.

Yangında yaralanan anne Nazlı Erek (25) ve oğlu İbrahim Erek (3) ise ilk müdahalelerinin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.  (İHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Beykoz’da özel halk otobüsleri kafa kafaya çarpıştı

Beykoz’da özel halk otobüsleri kafa kafaya çarpıştı

Bitcoin 50 bin doların üzerine döndü

Bitcoin 50 bin doların üzerine döndü

Kız çocuğunu taciz eden şüpheliyi çevredekiler darbetti

Kız çocuğunu taciz eden şüpheliyi çevredekiler darbetti

2 yaşındaki ikizler yangında hayatını kaybetti
Gündem