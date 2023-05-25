2 yaşındaki çocuk pencereden otomobilin üzerine düştü

Zeytinburnu’nda 2 yaşındaki Sude A., binanın ikinci katındaki dairede açık bırakılan pencereden otomobilin üzerine düşerek ağır yaralandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Çırpıcı Mahallesi’nde meydana geldi. Odada oyun oynayan Sude A., ikinci kattaki evlerinin penceresine çıktı. Buradan aşağıda bulunun otomobilin üzerine düşen küçük kız ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan Sude. A., ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören Bülent Kavakcıoğlu, “Biz burada otururken ses duyduk. 2 yaşında bir çocuk arabanın üzerine düştü. Bir bağırtı oldu, annesi bağırdı. Biz de koştuk ama korktuğumuzdan müdahale edemedik. Ambulansa haber verdik. Burada pazar kurulduğu için ambulans geç geldi. 5 dakikalık yere 15-20 dakikada geldi. Biz bu pazardan şikayetçiyiz. Burada yangın ya da başka bir sorun olduğunda ambulans geç geliyor” dedi. (DHA)