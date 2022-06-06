Bitlis’in Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde, jandarmanın yaptığı denetimlerde avlanması yasak olan, 2 ton 350 kilo inci kefali ele geçirildi. Kaçak avlanan 4 kişiye ise 19 bin 908 lira ceza kesildi.

Ahlat ve Adilcevaz jandarma komutanlığı ekipleri, Van Gölü’nün endemik türü olan, üremek için 15 Nisan-15 Temmuz’da tatlı sulara göçen ve bu süreçte avlanılması yasaklanan inci kefali için cumartesi ve pazar günü denetimlerde bulundu. Yapılan yol denetimlerinde kaçak avlanan, 2 ton 350 kilo inci kefali ele geçirildi. Balıklar, imha için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, kaçak avlandığı belirlenen K.Y., E.İ., E.T. ve İ.T.’ye ise 19 bin 908 TL ceza kesildi. (DHA)