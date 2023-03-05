2 terörist etkisiz hale getirildi
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2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyinden Akçakale/Şanlıurfa hudut hattına yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Her nerede olursa olsun teröre ve teröriste geçit yok! Suriye’nin kuzeyinden Akçakale/Şanlıurfa hudut hattımıza yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi” denildi.

(DHA)

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