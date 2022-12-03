2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPGli teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPGli terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi” denildi.

(DHA)

 

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