2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPGli teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPGli terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi” denildi.
(DHA)
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