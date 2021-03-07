2 okulda tedbir sebebi ile yüz yüze eğitime 1 hafta ara
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2 okulda tedbir sebebi ile yüz yüze eğitime 1 hafta ara

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile alınan mahalle ve sokak karantina tedbirlerine ek olarak 2 okulun yüz yüze eğitime 1 hafta ara verilerek uzaktan eğitime devam edeceği öğrenildi.

5 Mart tarihli Akyazı ilçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile alınan mahalle/sokak karantina tedbirlerine ek olarak, 6 Mart tarihli ilçe Hıfzıssıhha Kararı ile Karaçalılık İlkokulu ve Alaağaç Ortaokulları 8 – 12 Mart tarihleri arasında 1 hafta için yüz yüze eğitime ara vererek uzaktan eğitime devam etmesi kararı alındı. (İHA) 

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2 okulda tedbir sebebi ile yüz yüze eğitime 1 hafta ara
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