2 milyon TL taşıyan muhasebe müdürüne kurşun yağdırdılar

Tuzla’da bankadan 2 milyon lira çeken muhasebe müdürü Nihat Karamanı araçlarıyla takip eden şüpheliler, Nihat Karamanın otomobiline kurşun yağdırdı. Karaman ayaklarından yaralanırken, Para dolu çantayı almayı başaramayan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün öğle saatlerinde Tuzla Sahil Bulvarı üzerinde meydana geldi. Özel bir firmada muhasebe müdürü olan Nihat Karaman, bankadan 2 milyon lira çektikten sonra otomobiline binerek işyerine doğru gitmeye başladı. Bu sırada araçlarıyla Nihat Karamanı takip eden 3 şüpheliden 2si ise ışıklarda araçlarından inerek Nihat Karamanın otomobiline 6 el ateş etti. Otomobilin kapısını açamayan şüpheliler para dolu çantayı alamayınca araçlarına binerek olay yerinden kaçtı. Ayaklarından yaralanan Karaman, aracıyla ofisinin bulunduğu iş merkezine kadar geldi ve yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nihat Karaman ambulansla Tuzla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)