2.7 milyon lira dolandırdılar! 17 kişi gözaltına alındı
Haberler Gündem

2.7 milyon lira dolandırdılar! 17 kişi gözaltına alındı

Almanya’da faaliyet gösteren bir enerji şirketinin sahiplerini sahte belgelerle ve paravan şirketler kurmak suretiyle yaklaşık 2 milyon 700 bin euro dolandırdığı tespit edilen şüphelilere İstanbul, İzmir ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, yürüttükleri çalışmalarda A.Y. isimli kişinin Almanya’da faaliyet yürüten bir enerji şirketinin sahiplerini sahte belgelerle ve paravan şirketler kurdurmak suretiyle yaklaşık 2 milyon 700 bin euro dolandırdığını tespit etti. A.Y.’nin dolandırıcılık olayında 17 kişiyle birlikte hareket ettiği belirlendi.

Güvenlik güçleri, dün İstanbul, İzmir ve Muğla’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda; İstanbul’da 10, Muğla’da 6, İzmir’de ise bir şüpheli yakalandı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda ise bir ruhsatsız tabanca, bin 20 mermi, 2 bin 559 gram marihuana, 3 gram kokain ve suç geliri olduğu tahmin edilen 96 bin 95 euro ile 16 bin 130 dolar nakit para ele geçirildi.

Söz konusu dolandırıcılıkla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (ANKAHABER)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Kılıçdaroğlu’ndan Bartın açıklaması: Yarın üstünün kapatılacağını biliyoruz

Kılıçdaroğlu’ndan Bartın açıklaması: Yarın üstünün kapatılacağını biliyoruz

Fırat Üniversitesi 13 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alıyor

Fırat Üniversitesi 13 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alıyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı alıyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı alıyor

2.7 milyon lira dolandırdılar! 17 kişi gözaltına alındı
Gündem