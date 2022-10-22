2.7 milyon lira dolandırdılar! 17 kişi gözaltına alındı

Almanya’da faaliyet gösteren bir enerji şirketinin sahiplerini sahte belgelerle ve paravan şirketler kurmak suretiyle yaklaşık 2 milyon 700 bin euro dolandırdığı tespit edilen şüphelilere İstanbul, İzmir ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, yürüttükleri çalışmalarda A.Y. isimli kişinin Almanya’da faaliyet yürüten bir enerji şirketinin sahiplerini sahte belgelerle ve paravan şirketler kurdurmak suretiyle yaklaşık 2 milyon 700 bin euro dolandırdığını tespit etti. A.Y.’nin dolandırıcılık olayında 17 kişiyle birlikte hareket ettiği belirlendi.

Güvenlik güçleri, dün İstanbul, İzmir ve Muğla’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda; İstanbul’da 10, Muğla’da 6, İzmir’de ise bir şüpheli yakalandı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda ise bir ruhsatsız tabanca, bin 20 mermi, 2 bin 559 gram marihuana, 3 gram kokain ve suç geliri olduğu tahmin edilen 96 bin 95 euro ile 16 bin 130 dolar nakit para ele geçirildi.

Söz konusu dolandırıcılıkla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (ANKAHABER)