1’i avukat 6 kişi kız çocuğuna taciz iddiasıyla tutuklandı
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1’i avukat 6 kişi kız çocuğuna taciz iddiasıyla tutuklandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 14 yaşındaki kız çocuğu S.K.’ye cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 1’i avukat 6 kişi, tutuklandı.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan 14 yaşındaki S.K.’ya 6 kişinin cinsel tacizde bulunduğu ihbarı üzerine hareket geçti. Polis, psikolog eşliğinde S.K.’nin ifadesini aldı. S.K., ifadesinde Kuşadası’nda avukatlık yapan M.M.K. ile 5 kişinin adını verdi.

Harekete geçen polis, S.K.’nin ifadesi doğrultusunda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerini ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

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