19 yıl süren hazırlık çalışmalarından sonra sıra nihayet, ülkeyi kurtarmaya geldi…

Dünkü Hürriyet’in fizikî baskısının birinci sayfa manşet haberi, usta gazeteci, sadık dost Abdülkadir Selvi’nin köşe yazısıydı…

Selvi, AKP Kongresi’nde açıklanacak hedefleri okurlarıyla paylaşmıştı…

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Bakın, Erdoğan 19 yıl sonra neler yapmaya karar vermiş:

1) İnsan hakları ve özgürlükler,

2) Ekonomik kalkınma ve refah toplumu,

3) Dış politikada küresel, güçlü Türkiye…

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Bi sevindim, bi sevindim…

Hatta…

Sevindirik bile oldum…

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Nihayet be nihayet…

19 yıl süren baskı ortamı sona erecek…

İnsan hakları konusunda gelişmiş ülkeler gibi olacağız…

Küçük bir argo yüzünden BİK’ten fırça yemeyecek, ceza almayacağım…

Evimizin kapısı sabah erkenden çalındığında…

Bileceğim ki ya sütçü…

Ya da günlük gazetelerim geldi…

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Ekonomik kalkınmanın (Bunu anlamadım çünkü kalkınma, insani gelişim konusudur ama olsun Selvi yazdığına göre vardır bi bildiği) 19 yıl sonra da olsa gerçekleştirilme ihtimali belirdi ya bittim…

Şairin dediği gibi:

“Ben senin, beni sevme ihtimalini sevdim…”.

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Hele var ya refah…

Bayıldım, bayıldımmm…

Lan oolum ya…

19 sene sonra da olsa…

Memleketi yönetenler halkın refahını arttırmayı düşünmeye başlamışlar…

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Helal olsun be…

Çünkü…

Bu ısınma hareketleri 19 yıldan biraz daha fazla sürseydi…

İktidarın radyatörü su kaynatacaktı…

ALLAH KURTARSIN AHMET’ÇİĞİM…

Yiğit Bulut, Cumhurbaşkanlığı ekonomi baş danışmanlarından…

Ama…

Onun gibi kim bilir kaç “tane” baş danışman var…

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İşte o, sayısını bilemediğimiz kadar çok baş danışmandan biri olan Yiğit Bulut, salı sabahı Merkez Bankası’nın yeni başkanıyla görüşmüş…

Ve…

Ahmet Hakan yönetimindeki Hürriyet bunu, birinci sayfadan manşet haber olarak vermiş…

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Bi güldüm…

Bi güldüm…

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Yahu Ahmet…

Başka haber mi bulamadın?..

Yoksa…

Daha önce yıllarca, köşende kafa bulduğun Yiğit Bulut’a zeytin dalı mı uzattın?…

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Yoksa?..

Yoksa?..

Emir komutası altında çalıştığın bir Saraylı, “Yiğit Bulut’u manşete taşı” diye talimat mı verdi?..

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Senin işin çok zor be Ahmet…

Aydın Doğan’ın patronajındaki karakterli gazetede yaptığın o özgür iktidar eleştirilerinden sonra…

Eleştirdiğin…

Hatta kafa bulduğun o kişilere “yağcılık yapmak” zorunda kalman…

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Düşünüyorum da…

Yönettiğin gazetenin birinci sayfa manşet haberlerinden birinin kahramanı unutulmuş Yiğit Bulut…

Diğeri ise…

Saray’ın yarı resmi muhabiri Abdülkadir Selvi…

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Allah kurtarsın Ahmet’çiğim…

Allah kurtarsın…

BU KARŞILAŞTIRMA ORTADAYKEN SİZ KİME İNANIRSINIZ?..

Yıl 2011…

Dönemin Başbakanı Erdoğan 2023 hedeflerini açıkladı:

“GSMH: 2 trilyon dolar…

Kişi Başına Milli Gelir: 25 bin dolar…

Yıllık ihracat: 500 milyar dolar…”.

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Yıl 2021…

Hedef yıla sadece 2 hesap yılı kaldı…

“GSMH 650 milyar dolar…

(Hedeflenen 2 bin milyar doların üçte biri…).

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Kişi başına milli gelir 8 bin dolar…

(Hedeflenenin üçte biri…).

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2020 yılı ihracatı 170 milyar dolar…”.

(Hedeflenenin üçte biri…).

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Siz bu durumda…

Abdülkadir Selvi’nin yazdıklarının (Temennilerinin)…

Erdoğan tarafından yapılabileceğine inanır mısınız?..

ERDOĞAN ATAMALARI KARIŞTIRMIŞ MI NE?..

Sarayın terzisi Padişah’a, devletin sorunlarına işaret eden, çözümlerini de öneren bir rapor vermiş…

Padişah raporu okuduktan sonra dalkavuğunu çağırmış:

“Git Sadrazam’a söyle, bana bir kaftan diksin. Terziye de söyle bundan sonra sadrazam o…”

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Keşke…

Ayasofya Müzesi’ne “imam olarak” atanan Kalın boyunlu Merkez Bankası başkanlığına…

Yeni Merkez Bankası Başkanı ise Ayasofya Müzesi imamlığına atansaymış…

PERİŞAN ETTİNİZ LA MEMLEKETİ…

Haber:

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Ankara’ya, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararından geri dönme çağrısı yaptı.

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La ne etti bu İstanbul Sözleşmesi sizlere ki; fırlatıp attınız?..

Ahanda işte gördünüz…

Denizli, İzmir, Osmaniye, Antalya, Adana ve İstanbul’da; 24 saatte 6 kadın öldürüldü…

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Dönün la geriye…

Dönün dönün…

Perişan ettiniz la memleketi…

BÜTÇE AÇIĞINI KAPATMA FIRSATI KAÇIRILDI…

Erdoğan’ın da katıldığı AKP 7. Olağan Kongresi’nin yapıldığı Ankara Spor Salonu “lebalep (Dudak dudağa yakınlık)” doldu.

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Sağlam kaynaklardan aldığım bilgiye göre:

İçişleri Bakanı, Emniyet Genel Müdürü ve Ankara Emniyet Müdürü sıkı bir çalışma sonucu; Koronavirüslerini, kongre salonuna 500 metreden fazla yaklaşmama konusunda ikna etmişler…

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Maliye ve Hazine Bakanı’nın ise “halka uygulanan ceza, kongre salonunu dolduran üyelere uygulansaydı; 2021 bütçe açığını kapatırdık” dediği iddia edildi…