19 yıl hapisle aranıyordu, gardırop arkasında yakalandı

Kayseri’de 95 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan H.Ç., evinin yatak odasında bulunan gardırobun arkasında saklanırken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 30 ilde 95 ayrı suçtan aranan ve ‘hırsızlık’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlarından hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün Kayseri’deki adresinde saklandığı belirlendi. Hükümlü, evinin yatak odasında bulunan gardırobun arkasında saklanırken yakalandı.

Gözaltına alınan H.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. (DHA)