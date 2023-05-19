19 Mayıs onurumuzdur…

Ülke neredeyse baştan başa işgal edilmişti…

Düvel-i Muazzama, Mondros Mütarekesi’ndeki şartları tamamen hiçe sayıyordu… Türk Ordusu hemen her yerde terhis edilmiş, asker namına Erzurum’daki Kazım Karabekir Paşa’nın Kolordusuyla, Ankara’daki Ali Fuat Cebesoy’un Kolordusu kalmıştı…

Yunan 15 Mayıs’ta, İngiltere’nin oldu bittisi ile İzmir’e asker çıkarmış, 2000’e yakın asker ve sivil silahla, süngüyle delik deşik edilerek öldürülmüştü… İzmir Ortodoksları’nın başı Metropolit Hrisostomos, daha bir gün önceden “Kurtarıcılarımız yarın şehre gelecektir” müjdesini verdikten sonra, karaya çıkan ilk Yunan askerinin çizmelerine sarılmış ve ardından verdiği vaazda aynen şu sözleri söylemişti:

-Ne kadar Türk kanı döküp içerseniz o kadar sevaba girmiş olacaksınız!..

Millet aç, yoksul ve umutsuzdu… Anadolu’nun çeşitli yerlerinde yakılmaya çalışılan “Kuvayi Milliye” ateşleri soluk, cılızdı… Karadeniz’de Rum çeteleri, Doğu Anadolu’da Ermeni çeteleri, o topraklarda nüfus çoğunluğunu ele geçirmek için, bir yerlerden aldıkları talimatlarla acımasız bir Türk-Müslüman katliamı uyguluyordu…

İstanbul, tam da bu sıralarda Büyük Şair Nazım Hikmet’in ölümsüz eseri Kuvayı-Milliye Destanı’nda anlattığı gibi adeta “soysuzluğun başkenti” görünümündeydi. Başta Padişah ve damadı Ferit Paşa, hükümet, aydın müsveddeleri ve ahalinin hali vakti yerinde bölümünün çoğu İşgal Kuvvetleri’ne, subaylarına hatta askerlerine yaranabilmek için her türlü haysiyetsizliği yapmayı bir görev sayıyordu…

Vatanseverlerin çoğu İstanbul’da Bekir Ağa Bölüğü Hapishanesi’ne atılmıştı. Kısa bir süre sonra da Malta’ya sürgün edilecekler ancak yıllar sonra Mustafa Kemal’in büyük siyaseti, Malta esirlerine karşı Anadolu’daki İngiliz subaylarının tutuklanması ve bu sürgünler hakkında, başta “Ermeni katliamı” olmak üzere her türlü suçlamanın yalan olduğunun ortaya çıkması üzerine Kurtuluş Savaşı sürecinde serbest bırakılacaklardı…

Aynı sıralarda iktidardaki Hürriyet ve itilaf Partisi ileri gelenleri, başta Padişah Vahdettin ve Sadrazam Damat Ferit olmak üzere İngiliz Muhipleri Cemiyeti üyeleri, “manda” olabilmek için emperyalistlere yalvarma yarışındaydı!..

İşte Büyük Devrimci, böylesine ağır, böylesine umutsuz şartlar altında 19 Mayıs 1919’da Samsuna çıktı!.. O karaya ayak bastığında Osmanlı Devleti aslında fiilen bitmiş, tarihe karışmıştı. Ancak bunu dünyaya anlatmak için daha 4 yıla yakın süren bir Kurtuluş Savaşı’nı zaferle bitirmek gerekiyordu… Bitirildi de…

-İşte bu nedenle 19 Mayıs bizim onurumuzdur!..



100 yıl sonra durum…



Aradan 104 yıl geçti… Bugün 19 Mayıs 2023, Cumhuriyetin 100. Yılı…

Mustafa Kemal Atatürk’ün, muhteşem eseri “Nutuk/Söylev”in sonunda, adeta yüz yıl sonrasını yaşamışçasına gençliğe yönelik hitabesinde dikkat çektiği her şeyin birer birer gerçekleştiği günleri yaşıyoruz…

Yüz yıl sonra bugün; İstiklal ve Cumhuriyetimize kast eden düşmanlar, yine dünyanın en güçlü ülkeleri… Yine cebren ve hile ile bütün kalelerimiz zapt edilmiş, bütün tersanelerimize girilmiş, ordumuzun akıl almaz kumpaslar sonucu kolu kanadı kırılmış durumda… Bütün bunlardan daha elem verici olanı, iktidar sahipleri büyük bir gaflet ve dalalet hatta hıyanet içinde… Hatta şahsi menfaatlerin vatan savunması ve birlikteliğinin önüne geçtiğine dair sayısız örnek mevcut… Millet yine açlık, yoksulluk sarmalında harap ve bitap düşmüş durumda…

Onlarca adamız gözümüzün önünde Yunan tarafından işgal ediliyor, iktidar büyük bir suskunluk içinde… Bu iktidar zamanında ve de durmaksızın Türkiye üzerine emeller açıkça yabancı medyada yer alabiliyor. Süper gücün gözde gazetesi The New York Times Gazetesi, yüz yıl önce Osmanlı’yı gizlice paylaşan İngiltere ve Fransa’nın “Sykes-Picot” anlaşmasının haritasını, ABD Başkanı Wilson’un çizdirdiği “Parçalama Haritasını”, Sevr haritasını hiç çekinmeden yayınlayıp, “böyle olsa daha mı iyi olurdu?” diye sorabiliyor… Alman Die Tageszeitung Gazetesi, “Türkiye bölünecek” diye başlık atabiliyor!..

-Kısacası sevgili Sina Akşin’in deyişiyle durum 19 Mayıs’tır!..

Yel kayadan ne alır!

Ülke, bugün bir zavallılık, bir cehennem görüntüsü içerisinde ne yazık ki! Bu millet tarihin hiçbir evresinde yaşamadığı bir yoksulluk sarmalında harap ve bitap durumda. Ama aynı zamanda karanlık ve yıkımdan kurtulmanın anahtarı 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminin de eşiğindeyiz…

Mustafa Kemal’in Türk Milleti’ne ve dünya tarihine armağan ettiği “NUTUK” şu sözlerle başlar:

-1919 senesi Mayıs’ının 19. günü Samsun’a çıktım…

Sonrası, dünya tarihine bir ilk olarak altın harflerle kazınacak, “yenilmez” diye bilinen emperyalizme atılan okkalı bir tokatın muhteşem hikayesidir…

Bakın efendiler; Kurtuluşun simgesi “İzmir Marşı”nı “siyasidir” diye engellemeye kalkabilirsiniz… Andımızı yasaklayabilir, en güzel bayramlarımızı savsaklayabilirsiniz, zaten bunların tümünü de yaptınız hatta NUTUK’u bile “siyasidir” diye okullarda dağıtımını önlediniz…

Ancak ne o müthiş adamı, ne o akıllara durgunluk veren kurtuluşu ve ne de o muhteşem Türk devrimini bu milletin yüreğinden söküp atabilirsiniz… Tarih o büyük devrimi ve devrimciyi defterine çoktan altın harflerle yazdı bile…

-Siz o defterde bir virgül olarak bile var olamayacaksınız…

Bu millet “imkansız” denileni yüz yıl önce başardı, yine başaracaktır!