182 saat sonra 12 yaşındaki çocuk enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay’ın Antakya ilçesinde depremin 182’nci saatinde 12 yaşındaki çocuk mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından Hatay’da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Akevler Sokak’ta, depremde yıkılan bir apartmanın enkazında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler bir kişinin olduğu belirlendi.

İsminin Kaan olduğu öğrenilen 12 yaşındaki çocuk, depremin 182’nci saatinde binanın enkazından kurtarıldı.

Çocuk, kontrollerin ardından hastaneye kaldırıldı.

(AA)