1800 yıllık su perisi heykeli bulundu
Haberler Yaşam

1800 yıllık su perisi heykeli bulundu

Bartın’ın 3 bin yıllık tarihi ve turistik ilçesi Amasra’nın Kum Mahallesinde, Roma eyalet meclisi olarak bilinen ‘Bedesten’ bölgesinde elinde su testisi olan Nymphe (su perisi) heykelinin yanı sıra aynı noktada mermer mozaikler de bulundu.

Amasra Müze Müdürü Zübeyde Kuru, Bedesten’de ağaç temizliği ve eseri ortaya çıkarma çalışmalarının 10 gün önce başladığını söyleyerek, “Burada Roma döneminden kalma önemli bir eseri gün yüzüne çıkarmayı amaçladık. Geçtiğimiz günlerde kurtarma kazılarında bazı eserler bulundu. Buranın turizme kazandırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Müze müdürlüğü ekiplerinin alandaki çalışmalarının sürdüğü bildirildi. (DHA)

Yaşam
Bunlarda ilginizi çekebilir
Anadolu parsı, bu kez sislerin arasından çıktı

Anadolu parsı, bu kez sislerin arasından çıktı

Bu hafta sekiz film vizyona girecek

Bu hafta sekiz film vizyona girecek

Urmiye Gölü kurudu: Tuz taşınımı Türkiye’yi de etkileyecek

Urmiye Gölü kurudu: Tuz taşınımı Türkiye’yi de etkileyecek

1800 yıllık su perisi heykeli bulundu
Yaşam