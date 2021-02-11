Sayın ve sevgili kardeşim ünlü ekonomist Timothy Ash…

Demişsin ki:

“Yabancı yatırımcı Ağbal’ın hikayesini satın aldı, şimdi yerlilerin dolarizasyonu tersine çevirmeye başlaması umut ediliyor. Ancak politik zeminde zorluklar var…”.

Ve sonra da eklemişsin:

“İki şey çok açık… Sıkı para politikası uzun süre devam etmeli. Düşük döviz rezervleri artırılmalı…”.

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Sevgili Timothy…

Haklısın…

Çözüm önerilerin de doğru…

Doğru ama…

Unutma ki…

Senin bu önerinin ekonomi dünyasındaki adı:

“Sıkı Para Politikası…”.

Ya da…

“Monetarizm…”.

Veya…

“Milton Friedman Teorisi”…

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Bu ise sevgili Ash…

Düşük maaş ve ücret demek…

Sabit (Düşük) kur demek…

Yüksek faiz demek…

Yüksek oranlı işsizlik demek…

Piyasada yaprak kımıldamaması demek…

İndirilen kepenkler demek…

İflaslar dünyası demek…

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Yani Timothy…

Sıkı para politikası, enflasyon artış hızını kesmesine kesiyor da…

Hükümetlerin de nefesini kesiyor…

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Yani…

Kediye çan bağlamak çözümü kadar mükemmel bir çözüm…

Ancak…

O çanı o kediye daha önce bağlamayı deneyenlerin hepsi kediye yem oldular…

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Yani sevgili Ash…

18 yıldır…

Tek başına…

Her girdiği seçimi kazanan Erdoğan…

O çanı, o kediye takmaz…

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“Kediye çan takmak” ne demek mi?..

O halde fıkrasını da anlatayım…

KEDİNİN BOYNUNA ÇANI KİM TAKACAK?..

Fıkra bu ya…

Fareler aralarında toplanmış; pusuda yatan ve…

Hemen her hafta…

İçlerinden en az birini kapıp yiyen kediye karşı…

Tedbir almaya karar vermişler…

Ama nasıl?..

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Haber kanallarındaki gibi ağız ağıza vermiş…

“Körler sağırlar birbirini ağırlar” misali hemen hepsi aynı şeyi söylemişler…

Sonra da sevinçle kuyruklarını sallayıp “tamam o zaman” demişler…

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Çözüm şuymuş…

“Uyurken, kedinin boynuna çıngırak bağlamak…”.

Kedi uyanıp da içlerinden birini kapmak için üzerlerine doğru yürüdüğünde…

Sesi duyup önlem alacaklar…

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Bu muhteşem buluşları için birbirlerini tebrik etmişler…

Yaşlı fare ise öylece olan biteni izliyormuş…

“Dede yaaaa” demiş genç fareler… “Çözüm önerimizi beğenmedin mi yoksa?…”

“Beğendim” demiş yaşlı fare… “Beğendim de… Kediye çıngırağı kim takacak?..”.

ERDOĞAN BUNU BİLMEZ Mİ?..

Fıkrayı okudun mu sevgili Timothy?..

Demek istemem o ki…

Monetarist ekonomi politikaları uygulayan:

Özal…

Çiller…

Ve…

Ecevit’in partileri…

Bir sonraki seçimlerde yok olup gittiler…

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Erdoğan bunu bilmez mi?..

Bilmeseydi…

Ne ülke bu hale gelirdi?..

Ne de Erdoğan seçim kazanırken…

Halka ve ülkeye kaybettirirdi…

ERDOĞAN’IN TERÖRİST DEDİĞİ CHP VE HDP OLMADAN ANAYASA YAPILIR MI?..

Yani anayasa yapmak için hazırlık yaptıkları iddia edilen AKP ve MHP’nin 340 milletvekili var…

Oysa…

Anayasanın Meclis’te kabulü için 400…

Referandumda oylanması için ise 360 milletvekili gerekli…

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Yani…

Muhalefet partilerinden en az birini (HDP veya İYİ Parti) yanlarına alırlarsa…

Hazırladıkları anayasayı halk oyuna sunabilirler…

En az ikisini alırlarsa, mecliste kabul edilecek bir anayasa hazırlamaları mümkün…

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Erdoğan’ın (Şimdilik) “yerel ve milli” olarak kabul ettiği İYİ Parti tek başına ikilinin yanına giderse referandum şansı doğar…

İYİ Parti gider mi?..

Görünen o ki gitmez…

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Diğer iki parti (CHP-HDP) gider mi?..

Kendileri için Erdoğan tarafından:

“Ha CHP ha HDP hiçbir farkları yok, terör örgütlerinin beslemesi bunlar” yakıştırması yapılan bu iki partinin…

Bu şartlarda…

AKP-MHP ikilisiyle hareket edebilmeleri için…

Bu iki partiyi yönetenlerin…

Ve…

Milletvekillerinin…

Akıllarını ve onurlarını yitirmiş olmaları şart…

HANGİ İHTİMAL DAHA YÜKSEK?..

Eğer bir ülkeyi A’dan, Z’ye; siyasi parti kılıfına gizlenmiş mafya yönetiyor…

Suç örgütlerinin şefleri ülke şehirlerinde devlet insanı gibi karşılanıyorsa…

O ülkede adalet beklemek…

Ağrı Dağı’nın zirvesinde…

Okmeydanı Belediye Otobüsünü beklemek gibidir…

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Ve biliniz ki…

Ağrı Dağı’nın zirvesinde…

Okmeydanı Belediye Otobüsünün o güzergâhtan geçme olasılığı…

Daha yüksektir…

AKP VE MHP ANAYASA HAZIRLAYABİLİR Mİ?..

Erdoğan, ilk sivil anayasanın ortağı MHP’yle birlikte hazırlanacağını söyledi…

Keşke…

Danışmanları, ilk sivil anayasamızın 1921 tarihli Teşkilât-ı Esasiye olduğunu hatırlatsaydılar…

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Ve…

Yine keşke…

Erdoğan, AKP ve MHP milletvekillerinin bırakın yeni anayasa yapmayı…

Yaptıkları anayasayı referanduma götürecek kadar milletvekilleri bile olmadığını da hatırlasaydı…