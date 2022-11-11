18 ilde 59 saha güneş enerjisine dayalı YEKA ilan edildi
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18 ilde 59 saha güneş enerjisine dayalı YEKA ilan edildi

Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan 18 ilde 59 saha güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ilan edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Adıyaman, Ankara, Batman, Bilecik, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Mardin, Muş, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Yozgat illerinin muhtelif ilçeleri sınırlarında yer alan 59 saha, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında güneş enerjisine dayalı YEKA olarak ilan edildi. (AA)

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18 ilde 59 saha güneş enerjisine dayalı YEKA ilan edildi
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