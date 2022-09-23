17’si FETÖ, 10’u PKK/KCK/YPG üyesi 31 kişi yakalandı
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17’si FETÖ, 10’u PKK/KCK/YPG üyesi 31 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir haftada Edirne, Hatay, Şanlıurfa, Şırnak ve Mardin hudutlarından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17’si FETÖ, 10’u PKK/KCK/YPG üyesi 31 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Son bir haftada Edirne, Hatay, Şanlıurfa, Şırnak ve Mardin hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 31 şahıs hududu geçemeden yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 17’sinin FETÖ, 10’unun PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi. (DHA) 

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