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17 yaşındaki genç parkta kalbinden bıçaklandı

Gaziantep’te, kavga ettiği kişilerce kalbinden bıçaklanan Hüseyin Özkurt (17), ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Sarıgüllük Mahallesindeki Masal Parkta meydana geldi. Parkta iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hüseyin Özkurt, kalbinden bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hüseyin Özkurt, 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Özkurtun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, polis olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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