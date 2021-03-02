16 yıllık sır cinayeti kan örneği çözdü

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde Fatime Balcının (73), 16 yıl önce yalnız yaşadığı evinde 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü faili meçhul cinayet, jandarma ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmaların yanı sıra gelişen teknolojik ortamda yapılan kan ve parmak izi eşlemesiyle çözüldü.

Kan örneklerinin uyuştuğu ve cinayeti işlediği ortaya çıkması sonucu gözaltına alınan şüpheli H.B. (34), adliyeye sevk edildi.

Olay, 28 Mayıs 2005te ilçeye bağlı Kuruçam köyünde meydana geldi. Köydeki evinde yalnız yaşayan Fatime Balcı, evine giren kimliği belirsiz kişinin, bilinmeyen nedenle bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırgan suç aleti bıçağı eve bırakıp, kaçarken, çığlık sesi üzerine eve gelen komşuları yaşlı kadını kanlar içinde buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, 17 yerinden bıçak darbesi alan kadının, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

DNA EŞLEŞMESİ SAĞLANMIŞTI

İlçede jandarma ekiplerince, o dönem yapılan çalışmada evde yapılan incelemede herhangi bir şeyin çalınmadığı anlaşılırken, faile de ulaşılamadı. Yıllar önceki olay yeri incelemesinde; maktuleye ait çanta içindeki kâğıt üzerinde parmak izi ile evin değişik yerlerinde şüpheliye ait olabileceği değerlendirilen kan lekeleri bulunmuş ancak süreç içerisinde de DNA incelemesi yapılan 63 kişi hakkında eşleşme sağlanamamıştı.

CİNAYET 16 YIL SONRA AYDINLATILDI

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç araştırma Timi (JASAT) bünyesinde oluşturulan özel ekip, zaman aşımı yaklaşan faili meçhul cinayeti mercek altına aldı. Teknik ve fiziki takipte bulunan ekiplerin, yürüttüğü titiz çalışmaların yanı sıra gelişen son teknoloji ortamında yapılan kan ve parmak izi eşlemesiyle cinayet çözüldü. Ekiplerin hummalı çalışmasıyla, cinayeti olay tarihinde 18 yaşında olan şüpheli H.B.nin (34) işlediği saptandı. Kan örneklerinin uyuştuğu ve cinayeti işlediğinin ortaya çıkması sonucu zanlı H.B., dün İzmir iline gitmek isterken Ortahisar ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. (DHA)