15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Diyarbakır’da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

“Cinsel istismar” suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K’nin merkez Bağlar ilçesinde olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. (AA)

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15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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