15 yaşındaki Nalan, 85 saat sonra enkazdan çıkarıldı
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15 yaşındaki Nalan, 85 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Malatya’da arama kurtarma çalışmalarına katılan Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, depremden 85 saat sonra Nalan Kılıçı (15), enkazdan sağ olarak çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 10 ilde yıkıma neden olan depremler sonrasında, Ordudan arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Malatya’ya giden itfaiye ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İsmetiye Mahallesi’ndeki 5 katlı Balaban Apartmanının enkazında çalışan itfaiye ekibi, depremden 85 saat sonra Nalan Kılıçı kurtardı. Enkazdan battaniyeye sarılarak çıkarılan Kılıç, tedavi altına alındı.

(DHA)

 

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