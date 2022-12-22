15 yaşındaki genç çocuk viyadük altında ölü bulundu

Kocaeli’nin Derince ilçesinde Gökçe Ergen (15) viyadük altında ölü bulundu. Ergenin viyadükten atlayarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay akşam saatlerinde Çenedağ Mahallesi Cımbızdere Viyadüğü altında meydana geldi. Viyadük altında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Yapılan incelemelerde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Gökçe Ergen olduğu tespit edildi. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Gökçe Ergenin viyadükten atlayarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(DHA)