15 yaşındaki Elif Çakal’ın ölümünde istenen ceza belli oldu

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde uçurumda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal’ın ölümüne ilişkin 4 sanığın yargılandığı davada mütalaa verildi.

Sanıklar Ufuk Bökü ve Gürkan Kalmaz’ın “İhmali davranışla çocuğu kasten öldürme”, “birden fazla kişiyle birlikte çocuğu hürriyetinden yoksun kılma”, “sağlık için tehlikeli madde temin etme” suçlarından 24 yıl 6 aydan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları, suça sürüklenen çocuklar S. ve T. hakkında olay günü 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle indirim uygulanarak 3 yıldan 22 yıl 11 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İstanbul Sultangazi’de 26 haziran 2021’de uçurumda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal’ın ölümüne ilişkin olay tarihinde 2’si 18 yaşından küçük olan 4 sanığın yargılanmalarına İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada müştekiler maktulün babası Abdulkadir Aydın, maktulün annesi Hacer Çakal, avukatlarıyla ve Aile Bakanlığı avukatıyla birlikte hazır bulundu.

UÇURUMDAN AŞAĞI DÜŞTÜĞÜ BELİRTİLDİ

Duruşmada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, yapılan yargılama, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına değerlendirildiğinde, suça sürüklenen çocuklar S. ve T’nin alınan tanık beyanlarından da görüleceği üzere, maktulle olay günü buluşarak darp etmeyi planladıkları, yanlarına sanıklar Gürkan Kalmaz ve Ufuk Bökü’yü aldıkları, önce maktüle alkol içirerek kendini bilmez hale getirdiklerinin anlaşıldığı belirtildi. Maktulün elleri ve ayakları ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladıktan sonra maden sahasına başka bir arkadaşlarının yanına gitme bahanesi ile götürdükleri, burada sanıkların olaya müdahale etmeyerek olayı video kaydına aldıkları, maktulün kaçarken sendelediği ve sonrasında uçurumdan aşağıya düştüğü ve hayatını kaybettiğinin saptandığı kaydedildi.

40 YILA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı mütalaada, Ufuk Bökü ve Gürkan Kalmaz’ın, “ihmali davranışla çocuğu kasten öldürme”, “birden fazla kişiyle birlikte çocuğu hürriyetinden yoksun kılma”, “sağlık için tehlikeli madde temin etme” suçlarından 24 yıl 6 ay’dan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları, suça sürüklenen çocuklar S.T. ve T.Y.’nin olay tarihinde 18 yaşından küçük olmaları sebebiyle aynı suçlardan 3 yıl’dan 22 yıl 11 aya kadar hapisle cezalandırılmaları ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklanmalarını talep etti.

TUTUKLANMA TALEPLERİ HÜKÜMLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLECEK

Mahkeme, sanık ve müdaafilerine savunma için süre verilmesine ve tutuklama taleplerinin hükümle birlikte değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

ANNE HACER ÇAKAL: ÇOCUĞUMU KANDIRDILAR, EN AĞIR CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUM

Duruşma sonrasında açıklama yapan anne Hacer Çakal, “Adaletime güveniyorum. 2 senedir aklımdan çıkmıyor. Psikolojim bozuldu. Sürekli gözümün önünde. Yani ben bu eylemleri yapanların en ağır cezayı almalarını istiyorum. Benim çocuğum iyi bir çocuktu, kötü biri değildi. Onu kandırarak götürdüler. Hep suçu Elif’in üstüne atıyorlar ama Elif değil onlar suçlu. Tekrardan tutuklanmalarını isterim. Bir yerde hareketsiz yatıyor. Bunu savcımız görüyor yani. Ben bunların en ağır cezayı almalarını istiyorum” dedi.

Baba Abdulkadir Aydın da adalete güvendiğini belirterek suçluların cezalandırılmalarını istediğini söyledi.

(ANKA)