Haberler Gündem

15 yaşındaki çocuğun üzerinden pompalı tüfek çıktı

Arnavutköy’de, yaşları 15 ile 20 arasında değişen 2 grubun sokaktaki kavgasına o sırada devriye atan bekçiler müdahale etti. Kavgayı ayıran bekçiler, 15 yaşındaki bir çocuğun üzerinde pompalı tüfek buldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün gece Arnavutköy Hadımköy Mahallesinde yaşandı. Gece saatlerinde yaşları 20nin altında iki grup çocuk arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı o sırada devriye atan bekçiler fark etti. Bekçiler kavgaya müdahale edip kavgayı ayırdıktan sonra kavgaya karışan tarafların kimlik kontrolünü ve üst aramasını yaptı.

15 yaşındaki bir çocuğun üzerinden pompalı tüfek çıktı. Ekiplerin tüfeği alarak çocuğu gözaltına aldığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Annesini döven babasını öldürmüştü: İlk ifadesi ortaya çıktı

Annesini döven babasını öldürmüştü: İlk ifadesi ortaya çıktı

Tartışma kanlı bitti: Genç kadın birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdü

Tartışma kanlı bitti: Genç kadın birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdü

Uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı: Bir polis şehit oldu

Uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı: Bir polis şehit oldu

15 yaşındaki çocuğun üzerinden pompalı tüfek çıktı
Gündem