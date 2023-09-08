15 yaşındaki çocuğun öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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15 yaşındaki çocuğun öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Yaşar Efe Atalayın (15) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Sungurlu’da 2 Eylül günü A.K. yönetimindeki otomobil ile Yaşar Efe Atalay’ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanıp, Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Atalay, kurtarılamadı.

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; motosiklet ile otomobilin çarpıştığı, savrulan Atalay’ın yerde sürüklendiği anlar yer aldı. (DHA)

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