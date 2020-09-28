1,5 yaşındaki Ceylin’den kahreden haber
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1,5 yaşındaki Ceylin’den kahreden haber

İzmir’in Torbalı ilçesinde, annesi ile misafirliğe gittiği 5’inci kattaki evin balkonundan düşen 1,5 yaşındaki Ceylin Karadeniz, hayatını kaybetti.

Olay, Torbalı’ya bağlı Atatürk Mahallesi’ndeki apartmanda dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Ezgi Karadeniz, kızı Ceylin Karadeniz ile birlikte aynı mahalledeki bir tanıdıklarına misafirliğe gitti. Burada annesinin içerde olduğu sırada, 5’inci kattaki evin balkonundaki sandalyeye çıkıp, dışarıyı seyretmek isteyen minik Ceylin, dengesini kaybedip, beton zemine düştü. Ağır yaralanan çocuğa ilk müdahale yoldan geçen bir hemşire tarafından yapıldı. Hemşire, minik Ceylin’in duran kalbini kalp masajı yaparak tekrar çalıştırdı. Ardından da yoldan geçen bir otomobili durdurup, çocuğu Torbalı Devlet Hastanesi’ne götürdü. Durumu ağır olan Ceylin, buradaki ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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1,5 yaşındaki Ceylin’den kahreden haber
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