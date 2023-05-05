Sancaktepe’de altın alım-satım işi yaptığı öğrenilen mağdur N.D.’nin otomobilinin önünü keserek silah tehdidi ile 1,5 milyon Euro gasbeden çete, film gibi operasyonla yakalandı. İstanbul ve Muğla’da özel harekat polislerinin de katıldığı operasyona polis dronlarıda destek verdi. Gasp çetesinin adliyeye sevk edilen 17 üyesinden 13’ü tutuklanırken, adeta bir cephanelik ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen 39 tabanca, 77 mermi ve sahte kimlikler kriminal polis laboratuvarında inceleniyor. Çete üyelerinden S.Z. (32)’nin cinayet suçu da dahil 11 suçtan arandığı ayrıca 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

1,5 MİLYON EUROLUK GASP GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Sancaktepe, Kemal Türkler Mahallesi, Sümer Caddesi’nde 27 Şubat Pazartesi saat 16.20 sıralarında altın alım-satım işiyle uğraşan mağdur N.D.’nin içinde bulunduğu otomobilin önü başka bir araç tarafından kesildi. Araçtan inen silahlı 4 şüpheli, önce N.D.’yi darbettikten sonra, çevredekilerin korkulu bakışları arasında bagajda içinde 1,5 milyon Euro para bulunan çantayı alarak kaçtılar. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin müdahale etmek isteyen vatandaşları da silah gösterip uzaklaştırdıkları görüldü.

1,5 MİLYON LİRAYI PAZAR ARABASINA KOYUP TAŞIMIŞLAR

Olayın duyulması üzerine Gasp Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan takip sonucu çalıntı bir araç kullandıkları tespit edilen şüphelilerin, olay yerinden kaçtıktan sonra otomobili terk ettikleri, paraları bir pazar arabasına yükleyerek toplu taşıma kullanarak Mecidiyeköy’e geldikleri belirlendi. Yüzlerce saat güvenlik kamerası incelenerek takip edilen şüphelilerin Mecidiyeköy’den kendilerini alan başka bir araçla Eyüp bölgesine geçtikleri tespit edildi.

ÇETE ÜYELERİ TEK TEK BELİRLENDİ

Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları soruşturmada olayı gerçekleştiren ve onlara yardım yataklık yapan kişileri tek tek belirledi. Şüphelilerin bir kısmının İstanbul’dan Datça, Palamutbükü’ne gittikleri ve Yunanistan’a kaçmaya hazırlandıkları bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

FİLM GİBİ OPERASYONU POLİS DRONELARI GÖRÜNTÜLEDİ

Polis daha önceden tespit ettiği İstanbul ve Muğla, Datça’da bulunan 18 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyona polis dronları da destek verdi. Film sahnelerini aratmayan görüntülerin yaşandığı operasyonda özel harekat polisleri şüphelilerin saklandığı Palamutbükü’ndeki kamp alanına ormanın içinden gizlenerek girdi. Neye uğradıklarını anlayamayan şüpheliler kıskıvrak yakalandı. O anları polis dronları görüntüledi.

ADETA CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonun İstanbul ayağında ise evlere yapılan baskınlarda adeta bir cephanelik ele geçirildi. Polis evlerde ele geçirdiği 39 ruhsatsız tabanca, 20 şarjör, 77 mermiye el kondu. Silahlar incelenmek üzere kriminal polis laboratuvarına gönderildi. Evlerde ayrıca bir miktar uyuşturucu, iki sahte kimlik ve ehliyet, 50 bin 765 bin Euro, 23 bin 655 lira ele geçirildi.

HEPSİ AZILI SUÇLU ÇIKTI

Polisin operasyonu sonucu yakalanan 17 şüpheli Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğinde sorgulandı. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Gasp çetesi üyelerinden S.Z.’nin aralarında cinayet suçunun da bulunduğu 11 ayrı suçtan arandığı ayrıca 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Bir başka çete üyesi S.A.’nın ise 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 4 ayrı dosyadan arandığı ortaya çıktı. Çete üyelerinden M.A.’nın 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası, 8 aranması, Şükrü D.’nin ise 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Yakalanan şüphelilerin daha önceden gasp, adam öldürme, uyuşturucu kullanmak, yaralama gibi suçlardan polise geliş kayıtları olduğu öğrenildi.

13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. Gasp çetesi üyesi 13 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.

(DHA)