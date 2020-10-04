15 kişilik minibüsten ikisi ölü 72 kaçak göçmen çıktı

Van’ın İpekyolu ilçesinde, durdurulan 15 kişilik minibüste, 72 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerden 2’si, havasızlık ve sıkışmadan dolayı hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, İpekyolu ilçesinin Köşebaşı ve Bostanıcı mahallelerinde önlem alıp, kaçak göçmenlerin olduğu minibüsü durdurdu. 15 kişilik minibüste yapılan aramada; 37’sı Pakistan, 33’u Afganistan ve 2’si Irak uyruklu toplam 72 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerden 2’sinin havasızlık ve sıkışmadan dolayı hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarmanın yaptığı çalışmada, kaçakların taşındığı araca öncülük ve gözcülük yapan organizatörler C.O., S.H. ve H.O. yakalandı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.