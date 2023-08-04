14 yaşındaki Yağmur, 17 gündür kayıp

Samsun’un İlkadım ilçesinde 17 gün önce ziyarete gittiği ablasından eve dönmek için ayrılan, bir daha da haber alınamayan Yağmur Avcı (14), aranıyor. Avcının annesi Havva Er, Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum. Hayatından endişe ediyorum” dedi.

İlkadım ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan Yağmur Avcı, 18 Temmuzda ablasına gitti. Akşam geri dönmek için ablasının yanından ayrılan Avcı, eve dönmedi. Kızına ulaşamayan Havva Er, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, Avcıyı bulmak için çalışma başlattı.

Kızının bulunması için yardım isteyen Havva Er, Evden çıkmadan önce Anne çok bunaldım, ablamın yanına gidebilir miyim dedi ve o şekilde gitti. Beni aradı ve ablasının yanında olduğunu söyledi. Akşam da eve gelmek için ablasından ayrıldı. Ancak eve dönmedi. Her yeri aradık, gidebileceği yerlere baktık. Sonuç alamayınca polise başvurdum. Kızım 17 gündür kayıp. Bir an önce bulunmasını istiyorum. Kızım, psikolojik tedavi görüyor ve ilaç kullanıyor. Benim için konuşmak bile çok zor şu anda. Hayatından endişe ediyorum ifadelerini kullandı.

(DHA)