14 yaşındaki çocuğa polis tarafından işkence iddialarına soruşturma açıldı
Haberler Gündem

14 yaşındaki çocuğa polis tarafından işkence iddialarına soruşturma açıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Lice ilçesinde 14 yaşında bir erkek çocuğuna polis olduğu öne sürülen edilen 4 kişi tarafından işkence yapıldığına yönelik iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Lice ilçesinde F.K.’nın, polis olduğu ileri sürülen 4 kişi tarafından alıkonularak işkence yapıldığı iddialarıyla ilgili sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde yer alan haberler üzerine soruşturma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Lice ilçemizde meydana geldiği iddia olunan ve sosyal medyada yer alan olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir” denildi.

(DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Cevizlibağ’da tramvayın çarptığı kişi ağır yaralandı

Cevizlibağ’da tramvayın çarptığı kişi ağır yaralandı

Bolu Dağı’nda sağanak ve sis etkili oldu

Bolu Dağı’nda sağanak ve sis etkili oldu

İmamoğlu’ndan ‘üniversite’ çağrısı: Gençleri daha çok mağdur etmeyin

İmamoğlu’ndan ‘üniversite’ çağrısı: Gençleri daha çok mağdur etmeyin

14 yaşındaki çocuğa polis tarafından işkence iddialarına soruşturma açıldı
Gündem