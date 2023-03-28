14 yaşındaki çocuğa darp iddiasında iki polis hakkında daha tutuklama kararı 

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 14 yaşında erkek çocuğu Y.D.’nin darbedilmesi iddialarıyla ilgili olarak tutuklanan 3 polis memurunun ardından, ilçe emniyet amiri ve 1 polis memuru hakkında daha çocuğun avukatları ve Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Lice ilçesinde 21 Martta nevruz etkinliklerinde iddiaya göre polis memurlarınca darbedilen 14 yaşındaki Y.D. hastaneye götürüldü. Y.D. tedavisinin ardından taburcu edilirken, ifadesi doğrultusunda Lice Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 25 Martta İlçe Emniyet Amiri A.O. ile polis memurları H.Ç. İ.A. E.Ö. ve G.B. görevlerinden uzaklaştırılarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.A., E.Ö., G.B. nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli kasten yaralama suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.O ve H.Ç. de serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı ve Y.D.’nin avukatlarının itirazı üzerine A.O. ve H.Ç. hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildi.

(DHA)