14 yaşındaki Berat’ın cesedi bulundu

Sarıyer’de arkadaşları ile birlikte denize girdikten sonra dalgalara kapılarak denizde kaybolan Berat Keskinin cesedi bulundu.

7 Eylül Perşembe günü arkadaşları ile birlikte Kısırkaya Plajına yüzmek için gelen Berat Keskin (14) dalgalara kapılarak denizde kaybolmuştu. Hemen ardından başlatılan arama çalışmalarından bir sonuç alınamamıştı. Aramaların altıncı gününde arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Kısırkaya Plajı açıklarında Berat Keskinin cansız bedenine ulaştı.

Kıyı Emniyeti Arama Kurtarma ekibi tarafından bulunan Keskin’in cansız bedeni tekneye alınarak kıyıya getirildi.

(DHA)