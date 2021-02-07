14 Şubat’ta çiçekçiler kısıtlamadan muaf

23 No’lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi Üyesi Halil İbrahim Yılmaz, çiçekçilerin 14 Şubat’ta kısıtlamalardan muaf olması yönünde taleplerinin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından uygun bulunması nedeniyle Ankara Valisi Vasip Şahin başta olmak üzere tüm ilgililere teşekkür etti.

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yılmaz, 23 No’lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi olarak gündeme getirdikleri 14 Şubat Sevgililer Günü’ne denk gelen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında sektörün istisna kapsamına alınması yönündeki girişimlerinin olumlu sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çiçekçilerin 12 Şubat Cuma akşamından başlayarak üç gün boyunca akşam saat 20.00 ile 24.00 arası evlere servis yapabileceğini belirten Yılmaz,” 13 Şubat Cumartesi ve 14 Şubat Pazar günleri de saat 10.00’la 17.00 arası işyerinde satış gerçekleştirerek hem ekonomiye katkı sağlayacak hem de pandemiden bunalan vatandaşlarımıza moral olacak” ifadelerini kaydetti.

Vatandaşların semtlerinde yürüme mesafesinde yer alan çiçekçilerden alışveriş yapabileceklerini kaydeden Yılmaz,” Yılmaz, “Aktarlar ve Çiçekçiler Komitemizin çalışmaları ve ATO Başkanımız Gürsel Baran’ın desteğiyle Ankara Valiliği’ne talebimizi ilettik. Bu talebin olumlu karşılanması çiçekçilik, aktarlık ve baharatçılık sektörlerine moral oldu. İyi niyetlerle başlattığımız bu girişime, sipariş vererek katkı sağlayalım, aylardır iş yapamayan esnafımızın yüzünü güldürelim” değerlendirmesinde bulundu.

Eğlence, kutlama, düğün, tören, toplantı gibi birçok özel gün kutlamalara hasret bırakan pandemi nedeniyle ciroları ciddi seviyede düşen çiçekçiler için hafta sonu kısıtlamadan muaf tutulma kararının müjde yerine geçtiğini kaydeden Yılmaz, “Aylardır işlerin durgunluğundan umutları solan çiçekçilerin en büyük beklentisi 14 Şubat Sevgililer Günü’ydü.

Çiçekçi esnafı işlerde hareketlilik olması için 14 Şubat’ı bekliyordu. Sevgililer Günü’ne çiçekçi esnafı tamamen hazır. Stoklar mevcut. Geriye bir tek sevdiklerimizi sevindirmek için çiçek siparişi vermek kalıyor” ifadelerine yer verdi.

Sektörleri yakından takip ettiklerini anımsatan Yılmaz, 9 Şubat Salı günü düzenleyecekleri toplantıda, 23 No’lu Aktarlar ve Çiçekçiler ve 53 No’lu Peyzaj, Çevre Düzenleme ve Yapısalları Faaliyetleri Meslek Komiteleri, Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası ve ANFA Ankara Altınpark İşletmeleriyle bir araya gelerek, çiçekçilik sektörünün sorunlarını masaya yatıracaklarını belirtti. (İHA)