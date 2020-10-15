Şans Topu büyük ikramiye yine devretti! 14 Ekim MPİ Şans Topu sonuçları…
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Şans Topu büyük ikramiye yine devretti! 14 Ekim MPİ Şans Topu sonuçları…

İki haftadır devreden Şans Topu’nda son çekilişte büyük ikramiye tutarı 2 milyon 303 bin 313 TL olarak açıklandı. 6 bilenin çıkmadığı akşamda 5 bilen toplam altı kişi 8 bin 134 liranın sahibi oldu.

ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU

Şans Topu’nun bu akşam canlı olarak gerçekleştirilen 11. çekilişinde şanslı numaralar şu şekilde oldu: 3-4-22-32-33+11

ŞANS TOPU İKRAMİYE KATEGORİLERİ

a) Birinci kategori olan “5+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

b) İkinci kategori olan “5 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

c) Üçüncü kategori olan “4+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4’ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

d) Dördüncü kategori olan “4 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4’ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

e) Beşinci kategori olan “3+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3’ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

f) Altıncı kategori olan “3 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3’ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

g) Yedinci kategori olan “2+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 2’sinin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

h) Sekizinci kategori olan “1+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 1’inin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

i) Dokuzuncu kategori olan “0+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin yanlış olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır.

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