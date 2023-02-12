135. saatte bir çocuğun enkazdan kurtarılma anı görüntülendi

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan 9 yaşındaki kız çocuğunun 135. saatte kurtarılma anına dair görüntüler paylaşıldı.

Avcılar İnşaat’tan yapılan açıklamaya göre, depremin ardından İzmir’den Kahramanmaraş’a giden firmanın arama kurtarma ekibi, Egemenlik Mahallesi’ndeki bir enkazda AFAD ve UMKE ekibiyle arama kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

Ekiplerin çalışması sonucu 9 yaşındaki kız çocuğu, 4 katlı binanın enkazından depremden yaklaşık 135 saat sonra kurtarıldı.

Çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun anne ve babasının da depremin 19. saatinde enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

Çocuğun kurtarılma anına dair cep telefonuyla çekilen görüntüler de paylaşıldı. Görüntülerde kurtarma çalışması ve çocuğun sağlık ekibine teslim edilmesi yer alıyor.

Firmanın yönetim kurulu başkanı İdris Avcı, ekiplerinin AFAD koordinesinde arama kurtarma faaliyetlerine katıldığını belirtti.

Kahramanmaraş’ta 20 dönümlük alan içinde konteyner kent kurmak amacıyla çalışmalara başladıklarını bildiren Avcı, “Gün, dayanışma ve birbirimize sahip çıkma günü.” ifadelerini kullandı.

(AA)