13 yaşındaki çocuk, 14 yaşındaki çocuk tarafından bıçakla öldürüldü

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde 7’nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Emir Akyol, tartıştığı 14 yaşındaki U.B. tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Şafak Mahallesi’ndeki Şafak parkında saat 17.00 sıralarında bir araya gelen U.B. ile Emir Akyol arasında bilinmeyen nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle U.B., üzerindeki Emir Akyol’u yaralayıp kaçtı.

Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Emir Akyol, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan U.B. polis ekiplerince yakalanırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)